Пожежа в будинку в Бєлгородській області — влада заявила, що здетонували БпЛА
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в селі Прохорівка впали та здетонували два безпілотники. Внаслідок цього загорілася покрівля будинку, ще одне житло пошкоджено уламками.
Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram у четвер, 14 березня.
Наслідки вибуху безпілотників у Бєлгородській області
"Внаслідок першого вибуху спалахнула покрівля приватного будинку, також вибиті вікна та посічено фасад. Постраждалих немає, у будинку ніхто не мешкав", — зазначив губернатор.
За його словами, другий безпілотник вибухнув поруч, через що пошкодив сусідній приватний житловий будинок — уламки посікли фасад та паркан.
Гладков додав, що наразі немає постраждалих, а на місцях працюють оперативні служби.
Нагадаємо, що в російській Бєлгородській області було чути вибухи в ніч проти четверга, 14 березня. Нібито працювала протиповітряна оборона.
Також ми писали, що в ніч проти середи, 13 березня, Гладков скаржився на атаку безпілотників в Бєлгородській області. Внаслідок цього виникла пожежа, також були проблеми з газопостачанням та електрикою.
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