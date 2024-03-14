Пожежа в будинку в Бєлгородській області — влада заявила, що здетонували БпЛА

Працівники МНС гасять пожежу. Фото: МНС РФ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в селі Прохорівка впали та здетонували два безпілотники. Внаслідок цього загорілася покрівля будинку, ще одне житло пошкоджено уламками.

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram у четвер, 14 березня.

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"Внаслідок першого вибуху спалахнула покрівля приватного будинку, також вибиті вікна та посічено фасад. Постраждалих немає, у будинку ніхто не мешкав", — зазначив губернатор.

За його словами, другий безпілотник вибухнув поруч, через що пошкодив сусідній приватний житловий будинок — уламки посікли фасад та паркан.

Гладков додав, що наразі немає постраждалих, а на місцях працюють оперативні служби.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Нагадаємо, що в російській Бєлгородській області було чути вибухи в ніч проти четверга, 14 березня. Нібито працювала протиповітряна оборона.

Також ми писали, що в ніч проти середи, 13 березня, Гладков скаржився на атаку безпілотників в Бєлгородській області. Внаслідок цього виникла пожежа, також були проблеми з газопостачанням та електрикою.