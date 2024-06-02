Воздушные силы обновили данные о ночной атаке БпЛА — 100% сбития всех вражеских дронов

Дрон Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacififc Press

В ночь на воскресенье, 2 июня, россияне совершили обстрел Украины, использовав баллистические ракеты и дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Согласно обновленной информации, силам противовоздушной обороны удалось сбить все 25 вражеских дронов, как двигались над территорией Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины в воскресенье, 2 июня.

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Украинские воины в ночь на 2 июня сбили все вражеские дроны. Фото: скриншот.

ПВО сбила 100% враждебных БПЛА

В ночь на 2 июня враг атаковал Украину крылатой ракетой "Искандер-К" и зенитной управляемой ракетой С-300. Кроме того, враг запустил 25 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Ранее силы ПВО отчитались о сбитии 24 "шахедов", однако впоследствии обновили информацию. Согласно новым данным, защитник неба сработали на 100% и сбили все 25 вражеских дронов.

В этом противостоянии участвовали украинская истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Кроме того, привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БПЛА.

Также при атаке ударных беспилотников в Хмельницкой области раздавались взрывы. Звуки прогремели около 1:50 в воскресенье, 2 июня.