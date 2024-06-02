Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Воздушные силы обновили данные о ночной атаке БпЛА — 100% сбития всех вражеских дронов arrow

Воздушные силы обновили данные о ночной атаке БпЛА — 100% сбития всех вражеских дронов

2 июня 2024 10:59
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Воздушные силы обновили данные о ночной атаке БпЛА — 100% сбития всех вражеских дронов
Дрон Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacififc Press
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В ночь на воскресенье, 2 июня, россияне совершили обстрел Украины, использовав баллистические ракеты и дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Согласно обновленной информации, силам противовоздушной обороны удалось сбить все 25 вражеских дронов, как двигались над территорией Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины в воскресенье, 2 июня.

Читайте также:
Силы ПВО сбили все 25 дроков камикадзе
Украинские воины в ночь на 2 июня сбили все вражеские дроны. Фото: скриншот.

ПВО сбила 100% враждебных БПЛА

В ночь на 2 июня враг атаковал Украину крылатой ракетой "Искандер-К" и зенитной управляемой ракетой С-300. Кроме того, враг запустил 25 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Ранее силы ПВО отчитались о сбитии 24 "шахедов", однако впоследствии обновили информацию. Согласно новым данным, защитник неба сработали на 100% и сбили все 25 вражеских дронов.

В этом противостоянии участвовали украинская истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Кроме того, привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БПЛА.

Также при атаке ударных беспилотников в Хмельницкой области раздавались взрывы. Звуки прогремели около 1:50 в воскресенье, 2 июня.

Украина
дрон Шахид-136
ПВО
ракетный удар
обстрелы
дроны
война

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном