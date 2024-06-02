Повітряні сили оновили дані про нічну атаку БпЛА — 100% збиття всіх ворожих дронів

Дрон Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: Pacififc Press

В ніч на неділю, 2 червня, росіяни здійснили обстріл України, використавши балістичні ракети та дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Згідно з оновленою інформацією, силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 25 ворожи дрони, як рухалися над територією України.

Про це повідомили у Повітряних силах України у неділю, 2 червня.

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Українські воїни в ніч на 2 червня збили усі ворожі дрони. Фото: скриншот.

ППО збила 100% ворожих БпЛА

У ніч на 2 червня ворог атакував Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" та зенітною керованою ракетою С-300. Окрім того, ворог запустив 25 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Раніше сили ППО відзвітували про збиття 24 "шахедів", проте згодом оновили інформацію. Згідно з новими даними, захисник неба спрацювали на 100% і збили усі 25 ворожих дронів.

У цьому протистоянні брали участь українська винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Окрім того, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.

Також під час атаки ударних безпілотників у Хмельницькій області лунали вибухи. Звуки прогриміли близько 01:50 в неділю, 2 червня.