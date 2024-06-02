Повітряні сили оновили дані про нічну атаку БпЛА — 100% збиття всіх ворожих дронів
В ніч на неділю, 2 червня, росіяни здійснили обстріл України, використавши балістичні ракети та дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Згідно з оновленою інформацією, силам протиповітряної оборони вдалося збити усі 25 ворожи дрони, як рухалися над територією України.
Про це повідомили у Повітряних силах України у неділю, 2 червня.
ППО збила 100% ворожих БпЛА
У ніч на 2 червня ворог атакував Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" та зенітною керованою ракетою С-300. Окрім того, ворог запустив 25 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Раніше сили ППО відзвітували про збиття 24 "шахедів", проте згодом оновили інформацію. Згідно з новими даними, захисник неба спрацювали на 100% і збили усі 25 ворожих дронів.
У цьому протистоянні брали участь українська винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Окрім того, залучались засоби радіоелектронної боротьби.
Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.
Також під час атаки ударних безпілотників у Хмельницькій області лунали вибухи. Звуки прогриміли близько 01:50 в неділю, 2 червня.
Читайте Новини.LIVE!