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Воздушная тревога распространяется по Украине — какая угроза

4 июня 2024 16:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине днем 4 июня
Ракета в небе. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушную тревогу днем, 4 июня, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В настоящее время существует ракетная опасность.

"Полтавская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Киевская области — ракетная опасность", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки снова обстреливали Харьковскую область. В частности, 4 июня атаке подвергся город Купянск — там ранен человек.

Также россияне ударили двумя ракетами по Днепру, силам ПВО удалось их сбить, однако обломки упали в жилой квартал. 

Украина
оккупанты
обстрелы
ракеты
война
воздушная тревога

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