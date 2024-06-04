Повітряна тривога шириться Україною — яка загроза

Ракета в небі. Фото: EPA

Повітряну тривогу вдень, 4 травня, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Київську, Черкаську, Сумську, Полтавську, Харківську та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі існує ракетна небезпека.

"Полтавська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Київська області — ракетна небезпека", — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби знову обстрілювали Харківську область. Зокрема, 4 червня атаки зазнало місто Куп'янськ — там поранено людину.

Також росіяни вдарили двома ракетами по Дніпру, силам ППО вдалось їх збити, проте уламки впали у житловий квартал.