Воздушная тревога в Украине 15 мая, угроза ракетных ударов

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Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с юга нашей страны.

Об этом поздно вечером, 15 мая, сообщили Воздушные силы ВСУ .

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Угроза ракетных обстрелов 15 мая

В 23:15 о ракетной угрозе написали в Telegram Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 23:29 на карте Украины покраснели Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и временно оккупированные территории.

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