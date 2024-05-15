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Воздушная тревога — где угроза применения баллистического вооружения

15 мая 2024 23:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине 15 мая, угроза ракетных ударов
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с юга нашей страны.

Об этом поздно вечером, 15 мая, сообщили Воздушные силы ВСУ .

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В 23:15 о ракетной угрозе написали в Telegram Воздушные силы ВСУ.

Угроза ракетных ударов 15 мая

По состоянию на 23:29 на карте Украины покраснели Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и временно оккупированные территории.

Карта воздушных тревог в Украине 15 мая

Новость дополняется.

война
взрыв
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