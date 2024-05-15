Воздушная тревога в Украине 15 мая, угроза ракетных ударов

Воздушная тревога — где угроза применения баллистического вооружения
15 мая 2024 23:21
Фото иллюстративное
Украинские военные предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с юга нашей страны.
Об этом поздно вечером, 15 мая, сообщили Воздушные силы ВСУ .
Читайте также:
Угроза ракетных обстрелов 15 мая
В 23:15 о ракетной угрозе написали в Telegram Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 23:29 на карте Украины покраснели Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская области и временно оккупированные территории.
Новость дополняется.
Читайте Новини.LIVE!