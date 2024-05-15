Повітряна тривога в Україні 15 травня, загроза ракетних ударів

Повітряна тривога — де загроза застосування балістичного озброєння
15 травня 2024 23:21
Фото ілюстративне
Українські військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня нашої країни.
Про це пізно ввечері 15 травня повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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О 23:15 про ракетну загрозу написали у Telegram Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 23:29 на карті України "почервоніли" Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області й тимчасово окуповані території.
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