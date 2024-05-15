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Повітряна тривога — де загроза застосування балістичного озброєння

15 травня 2024 23:21
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні 15 травня, загроза ракетних ударів
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українські військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня нашої країни.  

Про це пізно ввечері 15 травня повідомили Повітряні сили ЗСУ

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О 23:15 про ракетну загрозу написали у Telegram Повітряні сили ЗСУ.  

Загроза ракетних ударів 15 травня

Станом на 23:29 на карті України "почервоніли" Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області й тимчасово окуповані території.

Карта повітряних тривог в Україні 15 травня

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війна
вибух
повітряна тривога

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