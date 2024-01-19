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Наводнение на Закарпатье затопило 330 гектаров полей

19 января 2024 19:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Наводнение на Закарпатье затопило 330 гектаров полей
Ликвидация последствий наводнения. Фото: ГСЧС
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последние 24 часа из-за сильных дождей на Закарпатье были затоплены пять подвалов, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных земель. Команды спасателей работали над откачкой воды.

Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области.

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Сообщается, что спасатели откачивали воду из личных хозяйств, включая один детский сад, в различных регионах, включая Ужгород, Перечин, Рахов, село Соймы в Хустском районе и поселок Дубово в Тячевском районе. 

Также было зарегистрировано переполнение воды через дорогу Н-09 Мукачево — Рогатин — Львов возле села Ольховка в Хустском районе, а также на автодорогах Шаланки — Комяти и Комяти — Заречье. 

"Проезд по дорогам, где произошли переливы, осуществляется через объездные дороги, но вскоре будет восстановлен. 330 га сельхозугодий еще плавают", — говорится в сообщении.

Напомним, что Закарпатье страдает от наводнения. Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод повлекли за собой подтопление в Хустском и Ужгородском районах.

Также мы писали, что дикие животные ищут убежище после наводнения и шторма в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Известно, что шакалы перебрались на песчаную пересыпь.

непогода
ГСЧС
наводнение
Закарпатье
вода
спасатели

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