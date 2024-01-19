Наводнение на Закарпатье — в МВД показали последствия непогоды в регионе

Последствия наводнения на Закарпатье. Фото: ГСЧС в Закарпатской области

В результате наводнения на Закарпатье за прошедшие сутки было подтоплено пять подвальных помещений, 11 домов и 330 гектаров сельскохозяйственных угодий. Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в регионе.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

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Последствия наводнения на Закарпатье

Отмечается, что бойцы ГСЧС откачивали воду из частных домов и одного детского сада в населенных пунктах области, а именно в:

Ужгороде,

Перечине,

Рахове,

Соймах,

Дубовом.

Последствия наводнения на Закарпатье. Фото: ГСЧС в Закарпатской области

Сегодня, 19 января, подтопленными остаются 250 га сельхозугодий в Хустском и 80 га в Береговском районах.

Спасатели выкачивают воду на Закарпатье. Фото: ГСЧС в Закарпатской области

"Также произошел перелив воды через автомобильную дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов в районе с. Ольховка Хустского района, автодорогу местного значения сообщением Шаланки-Комяты и автодорогу Комяты-Заречье", — добавили в сообщении.

Последствия наводнения на Закарпатье. Фото: ГСЧС в Закарпатской области

Напомним, ранее мы писали, что Закарпатье страдает от наводнения. Интенсивные осадки и повышение уровня грунтовых вод повлекли за собой подтопление в Хустском и Ужгородском районах.

Также мы писали, что 19 января в Украине будет наблюдаться облачная погода. Синоптики прогнозируют в южной части, восточных и Днепропетровской областях дожди. Температура ночью составит +1...+6 °C, днем +4...+9 °C. На крайнем юге страны воздух прогреется до +12 °C. В Карпатах и на Закарпатье метеорологи обещают значительный дождь и мокрый снег. Там объявлен I уровень опасности.