Повінь на Закарпатті — в МВС показали наслідки негоди в регіоні

Наслідки повені на Закарпатті. Фото: ДСНС у Закарпатській області

Внаслідок повені на Закарпатті впродовж минулої доби було підтоплено пʼять підвальних приміщень, 11 будинків та 330 гектарів сільськогосподарських угідь. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди в регіоні.

Про це пише пресслужба МВС.

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Наслідки повені на Закарпатті

Зазначається, що бійці ДСНС відкачували воду з приватних будинків та одного дитячого садка в населених пунктах області, а саме в:

Ужгороді,

Перечині,

Рахові,

Соймах,

Дубовому.

Наслідки повені на Закарпатті. Фото: ДСНС у Закарпатській області

Сьогодні, 19 січня, підтопленими залишаються 250 гектарів сільгоспугідь у Хустському та 80 гектарів у Берегівському районах.

Рятувальники викачують воду на Закарпатті. Фото: ДСНС в Закарпатській області

"Також відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у районі с. Вільхівка Хустського району, автошлях місцевого значення сполученням Шаланки-Ком’яти і автодорогу Ком’яти-Заріччя", — додали у повідомленні.

Наслідки повені на Закарпатті. Фото: ДСНС у Закарпатській області

Нагадаємо, раніше ми писали, що Закарпаття потерпає від повені. Інтенсивні опади та підняття рівнів ґрунтових вод спричинили підтоплення на Хустщині та Ужгородщині.

Також ми писали, що 19 січня в Україні спостерігатиметься хмарна погода. Синоптики прогнозують у південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощі. Температура вночі становитиме +1...+6 °C, вдень +4...+9 °C. На крайньому півдні країни повітря прогріється до +12 °C. В Карпатах та на Закарпатті метеорологи обіцяють значний дощ та мокрий сніг. Там оголошено I рівень небезпечності.