Повінь на Закарпатті затопила 330 гектарів полів

Ліквідація наслідків повені. Фото: ДСНС

За останні 24 години через сильні дощі на Закарпатті було затоплено п'ять підвалів, 11 дворів та 330 гектарів сільськогосподарських земель. Команди рятувальників працювали над відкачуванням води.

Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області.

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Повідомляється, що рятувальники відкачували воду з особистих господарств, включаючи один дитячий садок, у різних регіонах, включаючи Ужгород, Перечин, Рахів, село Сойми у Хустському районі та селище Дубове у Тячівському районі.

Також було зареєстровано переповнення води через дорогу Н-09 Мукачево — Рогатин — Львів біля села Ольхівка у Хустському районі, а також на автошляхах Шаланки — Ком'яті та Ком'яті — Заріччя.

"Проїзд дорогами, де відбулися переливи, здійснюється через об'їзні дороги, але незабаром буде відновлено. 330 га сільгоспугідь ще плавають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Закарпаття страждає від повені. Інтенсивні опади та підвищення рівня ґрунтових вод спричинили підтоплення у Хустському та Ужгородському районах.

Також ми писали, що дикі тварини шукають притулку після повені та шторму у Національному природному парку "Тузловські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.