Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Повінь на Закарпатті затопила 330 гектарів полів arrow

Повінь на Закарпатті затопила 330 гектарів полів

19 січня 2024 19:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Повінь на Закарпатті затопила 330 гектарів полів
Ліквідація наслідків повені. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За останні 24 години через сильні дощі на Закарпатті було затоплено п'ять підвалів, 11 дворів та 330 гектарів сільськогосподарських земель. Команди рятувальників працювали над відкачуванням води.

Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області.

Читайте також:

Затоплення полів та доріг на Закарпатті

Повідомляється, що рятувальники відкачували воду з особистих господарств, включаючи один дитячий садок, у різних регіонах, включаючи Ужгород, Перечин, Рахів, село Сойми у Хустському районі та селище Дубове у Тячівському районі.

Також було зареєстровано переповнення води через дорогу Н-09 Мукачево — Рогатин — Львів біля села Ольхівка у Хустському районі, а також на автошляхах Шаланки — Ком'яті та Ком'яті — Заріччя.

"Проїзд дорогами, де відбулися переливи, здійснюється через об'їзні дороги, але незабаром буде відновлено. 330 га сільгоспугідь ще плавають", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Закарпаття страждає від повені. Інтенсивні опади та підвищення рівня ґрунтових вод спричинили підтоплення у Хустському та Ужгородському районах.

Також ми писали, що дикі тварини шукають притулку після повені та шторму у Національному природному парку "Тузловські лимани". Відомо, що шакали перебралися на піщаний пересип.

негода
ДСНС
повінь
Закарпаття
вода
рятувальники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі