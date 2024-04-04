Возвращение к границам 1991 года — украинцы теряют веру в такое развитие событий

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Около 45% украинцев верят, что после окончания войны с Россией Украина сохранит все свои территории, которые она имела в 1991 году. В сентябре прошлого года таких респондентов было 68%.

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, передает NV в четверг, 4 апреля.

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Возвращение к границам 1991 года

В ответ на вопрос о будущих границах Украины после завершения войны, 45% респондентов выразили уверенность в том, что страна сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году. Эта цифра впервые снизилась ниже 50% от начала полномасштабного вторжения РФ. В апреле 2022 года 53% украинцев верили в возвращение к границам 1991 года после войны, в июне 2022 года — 64%, в феврале 2023 года — 74%, а в сентябре 2023 года — 68%.

По состоянию на февраль 2024 года 7% украинцев считают, что после войны Украина вернет Донбасс, но не Крым.

Также 7% людей убеждены, что Украине удастся вернуть Крым, но без оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Еще 16% украинцев считают, что результатом войны станет возвращение Украиной тех территорий, подконтрольных ей до начала полномасштабного вторжения.

Еще 16% респондентов предполагают, что в результате большой войны с РФ Украина потеряет некоторые дополнительные территории по сравнению с границей по состоянию на 24 февраля 2024 года.

Только 1% опрошенных украинцев считают, что России удастся полностью оккупировать Украину в результате вторжения.

Результаты опроса. Фото: Центр анализа и социологических исследований Международного республиканского института

Сейчас наибольшее количество тех, кто верит в возвращение к границам 1991 года, наблюдается среди старшей возрастной группы респондентов (возраст более 51 года) — 52%. Противоположная ситуация среди украинской молодежи в возрасте 18-35 лет, где только 37% респондентов отдавали предпочтение этому варианту.

Среди опрошенных в возрасте от 36 до 50 лет в полное восстановление территориальной целостности Украины после войны верят 44% опрошенных.

Результаты опроса. Фото: Центр анализа и социологических исследований Международного республиканского института

В то же время другой вопрос исследования свидетельствует, что именно продолжение войны за возвращение всех земель к границам 1991 года украинцы чаще всего выделяли как одну важнейшую цель войны, которой можно достичь. Такой вариант выбрали 39% опрошенных.

А полноправное членство в НАТО как главную цель назвали 23%, замораживание конфликта на нынешних линиях соприкосновения, во избежание дальнейших потерь среди украинцев — 19%, полноправное членство в ЕС — 11%.

Напомним, в Украине провели опрос по отношению к мужчинам, которые не хотят воевать. Большая часть опрашиваемых заявили, что уклонистов можно понять, ведь никто не хочет умирать.

Также украинские беженцы за границей начали резко и массово возвращаться на Родину после двух лет полномасштабной войны. У каждого из них собственные причины такого решения, в частности, эмоциональная составляющая и финансы, однако есть и другие, более важные обстоятельства.