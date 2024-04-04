Повернення до кордонів 1991 року — українці втрачають віру у такий розвиток подій

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Близько 45% українців вірять, що після закінчення війни з Росією Україна збереже всі свої території, які вона мала у 1991 році. У вересні минулого року таких респондентів було 68%.

Про це йдеться у результатах всеукраїнського опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, передає NV у четвер, 4 квітня.

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Повернення до кордонів 1991 року

У відповідь на запитання щодо майбутніх кордонів України після завершення війни, 45% респондентів висловили впевненість у тому, що країна збереже всі свої території, які мала у 1991 році. Ця цифра вперше знизилася нижче 50% з початку повномасштабного вторгнення РФ. У квітні 2022 року 53% українців вірили у повернення до кордонів 1991 року після війни, у червні 2022 року — 64%, у лютому 2023 року — 74%, а у вересні 2023 року — 68%.

Станом на лютий 2024 року 7% українців вважають, що після війни Україна поверне Донбас, але не Крим.

Так само 7% людей переконані, що Україні вдасться повернути Крим, але без окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Ще 16% українців вважають, що результатом війни стане повернення Україною тих територій, які були підконтрольні їй до початку повномасштабного вторгнення.

Ще 16% респондентів мають припущення, що внаслідок великої війни з РФ Україна втратить деякі додаткові території порівняно з межею станом на 24 лютого 2024 року.

Лише 1% опитаних українців вважають, що Росії вдасться повністю окупувати Україну внаслідок вторгнення.

Результати опитування. Фото: Центр аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту

Наразі найбільша кількість тих, хто вірить у повернення до кордонів 1991 року, спостерігається серед старшої вікової групи респондентів (вік понад 51 рік) — 52%. Протилежна ситуація серед української молоді віком 18−35 років, де лише 37% респондентів віддавали перевагу цьому варіанту.

Серед тих, хто опитувався у віці від 36 до 50 років, у повне відновлення територіальної цілісності України після війни вірять 44% опитаних.

Результати опитування. Фото: Центр аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту

Водночас інше питання дослідження свідчить, що саме продовження війни за повернення всіх земель до кордонів 1991 року українці найчастіше виокремлювали як одну найважливішу ціль війни, якої можна досягти. Такий варіант обрали 39% опитаних.

А повноправне членство в НАТО як головну ціль назвали 23%, замороження конфлікту на нинішніх лініях зіткнення, з метою уникнення подальших втрат серед українців — 19%, повноправне членство в ЄС — 11%.

Нагадаємо, в Україні провели опитування щодо ставлення до чоловіків, які не хочуть воювати. Більша частина опитуваних заявили, що ухилянтів можна зрозуміти, адже ніхто не хоче помирати.

Також українські біженці за кордоном почали різко та масово повертатися на Батьківщину після двох років повномасштабної війни. У кожного з них власні причини такого рішення, зокрема емоційна складова та фінанси, однак є й інші, більш важливі обставини.