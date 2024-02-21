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Поставщики продуктов для ВСУ могут не травить крыс на складах — детали

21 февраля 2024 19:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поставщики продуктов для ВСУ могут не травить крыс на складах — детали
Продукты питания для Вооруженных сил Украины. Фото: Минобороны Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Коллегия Шестого апелляционного административного суда вынесла решение, обязав "Государственного оператора тыла" отменить требования, которые препятствовали одному из бывших поставщиков продовольствия для ВСУ участвовать в тендерах на сумму 10,85 млрд гривен. Среди отмененных требований была необходимость дезинфекции от грызунов и насекомых.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на решение суда в среду, 21 февраля.

Решение суда по поставкам продуктов для ВСУ

По решению суда, "Госоператор тыла" теперь не может требовать от участников тендеров подтверждения о проведении дезинфекции на складах за 2023 год, а также использование кассовых аппаратов в половине предложенных составов.

Также суд запретил исключать из торгов компании за неисполнение предыдущих контрактов на поставку продовольствия для военных во время вторжения.

В пользу кого было принято решение 

Решение было принято по иску фирмы "Трейд гранит инвест", основательницей которой является Юлия Павличенко. Ранее она была владелицей компании "Максмед интернешнл", известной своими блокировками тендеров "Укрзализныци" на миллиарды гривен через обжалования в Антимонопольном комитете, вызывавшие нарекания даже у премьер-министра Владимира Гройсмана.

Напомним, внутренний аудит Минобороны обнаружил за последний квартал 2023 года финансовых нарушений более чем на 10 миллиардов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечено более 300 человек.

Также в декабре стало известно, что в Министерстве обороны Украины планируют начать контроль над закупками для украинской армии. Для того чтобы избежать нечестных закупок, создали агентство "Государственный оператор тыла".

Минобороны
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