Постачальники продуктів для ЗСУ можуть не травити щурів на складах — деталі

Продукти харчування для Збройних Сил України. Фото: Міноборони України

Колегія Шостого апеляційного адміністративного суду ухвалила рішення, зобов'язавши "Державного оператора тилу" скасувати вимоги, які перешкоджали одному з колишніх постачальників продовольства для ЗСУ брати участь у тендерах на суму 10,85 млрд гривень. Серед скасованих вимог була необхідність дезінфекції від гризунів та комах.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на рішення суду у середу, 21 лютого.

Рішення суду щодо постачання продуктів для ЗСУ

За рішенням суду "Держоператор тилу" тепер не може вимагати від учасників тендерів підтвердження про проведення дезинфекції на складах за 2023 рік, а також використання касових апаратів у половині запропонованих складів.

Також суд заборонив виключати із торгів компанії за невиконання попередніх контрактів на постачання продовольства для військових під час вторгнення.

На користь кого було ухвалено рішення

Рішення було ухвалено за позовом фірми "Трейд граніт інвест", засновницею якої є Юлія Павліченко. Раніше вона була власницею компанії "Максмед інтернешнл", відомою своїми блокуваннями тендерів "Укрзалізниці" на мільярди гривень через оскарження в Антимонопольному комітеті, які викликали нарікання навіть у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, внутрішній аудит Міноборони виявив за останній квартал 2023 фінансових порушень більш ніж на 10 мільярдів. До дисциплінарної та матеріальної відповідальності притягнуто понад 300 осіб.

Також у грудні стало відомо, що у Міністерстві оборони України планують розпочати контроль над закупками для української армії. Щоб уникнути нечесних закупівель, створили агентство "Державний оператор тилу".