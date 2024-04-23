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Посол Украины в США заявила, что найти оружие на всю сумму помощи проблематично

23 апреля 2024 15:32
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Посол Украины в США заявила, что найти оружие на всю сумму помощи проблематично
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото Дмитрия Ларина
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В США могут не найти всю сумму, предусмотренную в законопроекте о помощи Украине. Деньги планировалось выделить на оружие и технику для ВСУ.

Об этом посол Украины в США Оксана Маркарова сказала в интервью "Европейской правде".

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По словам Маркаровой, принятый бюджет на финансирование военной помощи Украине означает, что появляется возможность получить на эту сумму много техники.

"Но второй вопрос, есть ли эта техника? Сможем ли мы найти и произвести достаточно быстро много техники для того, чтобы передать?" — отметила Маркарова.

Она добавила, что этот вопрос всегда был актуален.

"Есть программы, по которым мы можем получать эту технику, покупать или брать из запасов. А второе, насколько быстро мы ее находим, проверяем, насколько быстро приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана", — сказала посол.

С новой техникой еще нужно время на тренировку, добавила Маркарова. Она также вспомнила, что из предыдущего бюджета осталась сумма почти в четыре млрд долларов, но они были предназначены на статью, по которой все оружие уже выбрали и Пентагону нечем было заместить потерянные запасы.

По словам посла Украины в США, принятие законопроекта о помощи Украине снимает вопросы финансирования.

"Но значит ли это, что техники действительно есть на все 23 млрд (по схеме президентского полномочия о выделении оружия)? К сожалению, нет. То есть, мы его максимально быстро ищем, и США его ищут не только в самих Штатах, для этого как раз ежемесячно собирается, в том числе, группа, которую мы дома называем "Рамштайн", — сказала дипломат.

Маркарова добавила, что США очень активно помогают другим странам доставлять, покупать и делать то, что нужно.

Напомним, 20 апреля Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект о предоставлении почти 61 млрд дол. помощи Украине. Большая часть этой огромной суммы уйдет на военную поддержку.

Ранее сообщалось, что россияне могут усилить атаки к прибытию помощи США.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Киеве и обсудил макрофинансовую и военную помощь.

США
оружие
посол
помощь военным
Оксана Маркарова

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