Посол України в США заявила, що знайти зброю на всю суму допомоги проблематично

Посол України в США Оксана Маркарова. Фото Дмитра Ларіна

У США можуть не знайти всю суму, передбачену в законопроєкті щодо допомоги Україні. Гроші планувалось виділити на зброю і техніку для ЗСУ.

Про це посол України у США Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю "Європейській правді".

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За словами Маркарової, ухвалений бюджет на фінансування військової допомоги Україні означає, що з'являється можливість отримати на цю суму багато техніки.

"Але друге питання, чи є ця техніка? Чи ми знайдемо, чи виробимо достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати?" — зазначила Маркарова.

Вона додала, що це питання завжди було актуальним.

"Є програми, за якими ми можемо отримувати цю техніку, купувати чи отримувати з запасів. А друге, наскільки швидко ми її знаходимо, перевіряємо, наскільки швидко приводять її військові-американці в той стан, в якому вона може бути передана", — сказала посол.

У випадку нової техніки ще потрібен час на тренування, додала Маркарова. Вона також пригадала, що з попереднього бюджету залишилась сума майже в чотири млрд доларів, але вони були призначені на статтю, за якою всю зброю вже вибрали і Пентагон не мав чим замістити втрачені запаси.

За словами посла України в США, ухвалення законопроєкту про допомогу Україні знімає питання фінансування.

"Але чи значить це, що техніки насправді є на всі 23 млрд (за схемою президентського повноваження про виділення зброї? На жаль, ні. Тобто ми її максимально швидко шукаємо, і США її шукають не тільки в самих Штатах, для цього якраз щомісяця збирається в тому числі група, яку ми вдома називаємо "Рамштайн", — сказала дипломат.

Маркарова додала, що США дуже активно допомагають іншим країнам доставляти, купувати і робити те, що потрібно.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників американського Конгресу ухвалила законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї величезної суми піде на військову підтримку.

Раніше повідомлялося, що росіяни можуть посилити атаки до прибуття допомоги США.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США у Києві та обговорив макрофінансову підтримку і військову допомогу.