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Посол в Германии Макеев обвинил местную газету в пропаганде по поводу войны в Украине

3 апреля 2024 14:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Посол в Германии Макеев обвинил местную газету в пропаганде по поводу войны в Украине
Алексей Макеев. Фото: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

У посла Украины в Германии Алексея Макеева возник конфликт с немецкими СМИ. В частности, он подверг критике местную газету Berliner Zeitung и обвинил ее в искажении реальности о войне России против Украины.

Свое заявление по этому инциденту Макеев обнародовал в сети Х.

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Так, Макеев возмутился тем, что газету цитирует российское посольство. Также посол недоволен спикерами, которых медиа приглашает в качестве экспертов для комментирования войны в Украине.

Кроме того, он отметил, что Berliner Zeitung взяло к себе на работу бывших сотрудников российских государственных СМИ: Russia Today, Ruptly и РИА Новости.

"Я как-то дал интервью газете Berliner Zeitung. Я не буду повторять эту ошибку. Моя рекомендация по работе с Berliner Volksrepublik Zeitung — просто не читайте ее и не давайте интервью. В Берлине есть лучшие/бесплатные СМИ!" — написал Макеев.

Конфликт Макеева с немецкой газетой
Заявление Макеева. Фото: скриншот
Конфликт Макеева с немецкой газетой
Пример публикаций. Фото: Страна

Реакция издания

Впоследствии на обвинения Макеева ответила сама газета. Издание обвинило посла в "личной клевете".

"Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы. Мы поражены неудачами, потому что до этого поста на X не было никакой прямой жалобы посла в редакцию Berliner Zeitung. Мы ожидаем, что украинский посол будет уважать свободу печати в европейской демократии", — говорится в заявлении.

Конфликт Макеева с немецкой газетой
Ответ газеты. Фото: скриншот

Напомним, Германия присоединится к чешской инициативе по поставке Украине снарядов.

К слову, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выразил надежду, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может способствовать прекращению войны в Украине. Он призвал Германию и Францию инициировать новую посредническую миссию.

Германия
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война в Украине

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