Посол у Німеччині Макеєв звинуватив місцеву газету у пропаганді щодо війни в Україні

Олексій Макєєв. Фото: соцмережі

У посла України в Німеччині Олексія Макєєва виник конфлікт з німецькими ЗМІ. Зокрема, він розкритикував місцеву газету Berliner Zeitung та звинуватив її у спотворенні реальності про війну Росії проти України.

Свою заяву щодо цього інциденту Макєєв оприлюднив у мережі Х.

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Так, Макєєв обурився тим, що газету цитує російське посольство. Також посол незадоволений спікерами, яких медіа запрошує в ролі експертів для коментування війни в Україні.

Крім того, він наголосив, що Berliner Zeitung взяло до себе на роботу колишніх співробітників російських державних ЗМІ: Russia Today, Ruptly та РІА Новини.

"Я якось дав інтерв'ю газеті Berliner Zeitung. Я не повторюватиму цю помилку. Моя рекомендація щодо роботи з Berliner Volksrepublik Zeitung — просто не читайте її і не давайте інтерв'ю. У Берліні є кращі/безкоштовні ЗМІ!" — написав Макєєв.

Заява Макєєва. Фото: скриншот

Приклад публікацій. Фото: Страна

Реакція видання

Згодом на звинувачення Макєєва відповіла сама газета. Видання звинуватило посла в "особистому наклепі".

"Ми розглядаємо абсолютно необґрунтовані нападки на названих редакторів та авторів як спробу залякування і, отже, як зазіхання на свободу преси. Ми вражені невдачами, тому що до цього посту на X не було жодної прямої скарги посла до редакції Berliner Zeitung. Ми очікуємо, що український посол поважатиме свободу преси у європейській демократії", — йдеться у заяві.

Відповідь газети. Фото: скриншот

Нагадаємо, Німеччина приєднається до чеської ініціативи щодо постачання Україні снарядів.

До слова, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер висловив надію, що його дружба з президентом Росії Володимиром Путіним може сприяти припиненню війни в Україні. Він закликав Німеччину і Францію ініціювати нову посередницьку місію.