Шредер хоче закінчити війну в Україні завдяки своїй дружбі з Путіним — ЗМІ

Герхард Шредер та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Колишній канцлер Німеччини, Герхард Шредер, висловив надію, що його дружба з президентом Росії, Володимиром Путіним, може сприяти припиненню війни в Україні. Він закликав Німеччину і Францію ініціювати нову посередницьку місію.

Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер "все ще може уявити", що його дружба з президентом Росії Володимиром Путіним могла б сприяти припиненню війни РФ проти України.

"Ми багато років розумно працювали разом. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення шляхом переговорів, я не бачу іншого рішення", — заявив Шредер.

Питаючи його, чому він продовжує підтримувати дружбу з Путіним, незважаючи на тисячі смертей та російські військові злочини в українській війні, Шредер відповів: "Це один з вимірів, який є іншим". Він також наголосив на важливості зберігання позитивних аспектів минулої політичної співпраці.

"І тому я вважаю, що було б абсолютно неправильно забувати все, що було між нами в політиці в минулому з точки зору позитивних подій. Це не мій стиль, і я цього не роблю", — сказав журналістам колишній канцлер.

Очевидно, Шредер має на увазі свою посередницьку місію в березні 2022 року, коли він спробував зустрітися з обох сторін конфлікту. Ініціатива, проте, не принесла бажаних результатів.

Сьогодні Шредер закликає до нової спроби посередництва, вважаючи, що Франція та Німеччина повинні взяти на себе ініціативу. Він вважає, що позитивні відносини минулого можуть допомогти у вирішенні конфлікту.

Нагадаємо, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що його друг, російський диктатор Володимир Путін, зробив "фатальну помилку", коли розпочав повномасштабну війну в Україні. Водночас він вважає, що РФ не буде воювати з жодним членом НАТО.

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський попереджає про те, що Росія не зупиниться на Україні. Він визнав, що перемога над Путіним у цій війні буде величезним викликом, але наголосив, що навіть часткова перемога може послабити російського лідера.