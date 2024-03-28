Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шредер хоче закінчити війну в Україні завдяки своїй дружбі з Путіним — ЗМІ arrow

Шредер хоче закінчити війну в Україні завдяки своїй дружбі з Путіним — ЗМІ

28 березня 2024 22:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Шредер хоче закінчити війну в Україні завдяки своїй дружбі з Путіним — ЗМІ
Герхард Шредер та Володимир Путін. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Колишній канцлер Німеччини, Герхард Шредер, висловив надію, що його дружба з президентом Росії, Володимиром Путіним, може сприяти припиненню війни в Україні. Він закликав Німеччину і Францію ініціювати нову посередницьку місію.

Про це пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте також:

Дружба Путіна та Шредера

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер "все ще може уявити", що його дружба з президентом Росії Володимиром Путіним могла б сприяти припиненню війни РФ проти України. 

"Ми багато років розумно працювали разом. Можливо, це все ще може допомогти знайти рішення шляхом переговорів, я не бачу іншого рішення", — заявив Шредер.

Питаючи його, чому він продовжує підтримувати дружбу з Путіним, незважаючи на тисячі смертей та російські військові злочини в українській війні, Шредер відповів: "Це один з вимірів, який є іншим". Він також наголосив на важливості зберігання позитивних аспектів минулої політичної співпраці.

"І тому я вважаю, що було б абсолютно неправильно забувати все, що було між нами в політиці в минулому з точки зору позитивних подій. Це не мій стиль, і я цього не роблю", — сказав журналістам колишній канцлер. 

Очевидно, Шредер має на увазі свою посередницьку місію в березні 2022 року, коли він спробував зустрітися з обох сторін конфлікту. Ініціатива, проте, не принесла бажаних результатів.

Сьогодні Шредер закликає до нової спроби посередництва, вважаючи, що Франція та Німеччина повинні взяти на себе ініціативу. Він вважає, що позитивні відносини минулого можуть допомогти у вирішенні конфлікту.

Нагадаємо, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що його друг, російський диктатор Володимир Путін, зробив "фатальну помилку", коли розпочав повномасштабну війну в Україні. Водночас він вважає, що РФ не буде воювати з жодним членом НАТО. 

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський попереджає про те, що Росія не зупиниться на Україні. Він визнав, що перемога над Путіним у цій війні буде величезним викликом, але наголосив, що навіть часткова перемога може послабити російського лідера.

Німеччина
володимир путін
Україна
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом