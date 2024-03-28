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Шредер хочет закончить войну в Украине благодаря своей дружбе с Путиным — СМИ

28 марта 2024 22:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Шредер хочет закончить войну в Украине благодаря своей дружбе с Путиным.
Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Бывший канцлер Германии, Герхард Шредер, выразил надежду, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может способствовать прекращению войны в Украине. Он призвал Германию и Францию инициировать новую посредническую миссию.

Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Дружба Путина и Шредера

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер "все еще может вообразить", что его дружба с президентом России Владимиром Путиным могла бы способствовать прекращению войны РФ против Украины.

"Мы много лет разумно работали вместе. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров, я не вижу другого решения", — заявил Шредер.

Спрашивая его, почему он продолжает поддерживать дружбу с Путиным, несмотря на тысячи смертей и российские военные преступления в украинской войне, Шредер ответил: "Это одно из измерений, которое является другим". Он также отметил важность сохранения положительных аспектов прошлого политического сотрудничества.

"И потому я считаю, что было бы совершенно неправильно забывать все, что было между нами в политике в прошлом с точки зрения положительных событий. Это не мой стиль, и я этого не делаю", — сказал журналистам бывший канцлер.

Очевидно, Шредер подразумевает свою посредническую миссию в марте 2022 года, когда он попытался встретиться с обеих сторон конфликта. Инициатива, однако, не принесла желаемых результатов.

Сегодня Шредер призывает к новой попытке посредничества, полагая, что Франция и Германия должны взять на себя инициативу. Он считает, что положительные отношения прошлого могут помочь в разрешении конфликта.

Напомним, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что его друг, российский диктатор Владимир Путин, совершил "роковую ошибку", когда начал полномасштабную войну в Украине. В то же время он считает, что РФ не будет воевать ни с одним членом НАТО.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский предупреждает, что Россия не остановится на Украине. Он признал, что победа над Путиным в этой войне будет огромным вызовом, но подчеркнул, что даже частичная победа может ослабить российского лидера.

Германия
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Украина
война в Украине
Россия

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