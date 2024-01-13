Посол Оксана Маркарова заявила о срочной необходимости предоставления помощи Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: скриншот

Посол Украины в США, Оксана Маркарова, выразила озабоченность по поводу задержки в выделении финансовой помощи от США, на которую Украина рассчитывала еще в конце 2023 года. Она подчеркнула, что украинская община в США активно добивается поддержки, при этом лидеры и активисты регулярно обращаются в Конгресс, подчеркивая необходимость немедленного предоставления средств.

Об этом Оксана Маркарова сообщила в комментарии журналистам.

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Украине срочно необходима финансовая поддержка

Маркарова отметила, что этот вопрос крайне важен не только для текущей борьбы, но и для общего настроения в Украине. Она упомянула, что все украинские официальные лица, от президента до парламентариев, при посещении США акцентируют внимание на срочной необходимости поддержки и принятии решения о выделении средств.

"Мы конечно, очень дипломатично напоминаем, просим, настаиваем, но вопрос очень насущный и он был таким же насущным в декабре", — говорит она.

Заморозка российских активов

Маркарова также сообщила, что конфискованные средства от изъятия замороженных активов России по всему миру не должны рассматриваться как второстепенный план для Украины, утверждает Маркарова, добавляя, что это ключевой элемент основной стратегии. Значительным прогрессом сегодня является то, что финансовые министры стран Группы Семи активно обсуждают эти вопросы.

"Переговоры о конфискации замороженных активов России в мире и их передаче Украине сейчас проходят очень активно, и это важный момент. Я не хочу делать предположений или планировать, но буду удивлена, если этот вопрос решится в течение месяца. Учитывая такое оживленное обсуждение, начавшееся недавно, мы можем ожидать быстрого решения этого вопроса", — указала посол Оксана Маркарова.

Напомним, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине до ее утверждения американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.

Также мы писали, что у Пентагона есть все формальные полномочия для выделения военной помощи Украине в размере 4,2 млрд долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.