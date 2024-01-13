Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Посол Оксана Маркарова заявила о срочной необходимости предоставления помощи Украине arrow

Посол Оксана Маркарова заявила о срочной необходимости предоставления помощи Украине

13 января 2024 19:32
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Посол Оксана Маркарова заявила о срочной необходимости предоставления помощи Украине
Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: скриншот
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Ульяна Бойчук
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

Посол Украины в США, Оксана Маркарова, выразила озабоченность по поводу задержки в выделении финансовой помощи от США, на которую Украина рассчитывала еще в конце 2023 года. Она подчеркнула, что украинская община в США активно добивается поддержки, при этом лидеры и активисты регулярно обращаются в Конгресс, подчеркивая необходимость немедленного предоставления средств.

Об этом Оксана Маркарова сообщила в комментарии журналистам.

Читайте также:

Украине срочно необходима финансовая поддержка

Маркарова отметила, что этот вопрос крайне важен не только для текущей борьбы, но и для общего настроения в Украине. Она упомянула, что все украинские официальные лица, от президента до парламентариев, при посещении США акцентируют внимание на срочной необходимости поддержки и принятии решения о выделении средств.

"Мы конечно, очень дипломатично напоминаем, просим, настаиваем, но вопрос очень насущный и он был таким же насущным в декабре", — говорит она.

Заморозка российских активов

Маркарова также сообщила, что конфискованные средства от изъятия замороженных активов России по всему миру не должны рассматриваться как второстепенный план для Украины, утверждает Маркарова, добавляя, что это ключевой элемент основной стратегии. Значительным прогрессом сегодня является то, что финансовые министры стран Группы Семи активно обсуждают эти вопросы.

"Переговоры о конфискации замороженных активов России в мире и их передаче Украине сейчас проходят очень активно, и это важный момент. Я не хочу делать предположений или планировать, но буду удивлена, если этот вопрос решится в течение месяца. Учитывая такое оживленное обсуждение, начавшееся недавно, мы можем ожидать быстрого решения этого вопроса", — указала посол Оксана Маркарова.

Напомним, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине до ее утверждения американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.

Также мы писали, что у Пентагона есть все формальные полномочия для выделения военной помощи Украине в размере 4,2 млрд долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.

США
посол
финансовая помощь
деньги
Украина
политики
война в Украине
Оксана Маркарова

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме