Посол Оксана Маркарова заявила про термінову необхідність надання допомоги Україні

Посол України у США Оксана Маркарова. Фото: скриншот

Посол України в США, Оксана Маркарова, висловила стурбованість щодо затримки у виділенні фінансової допомоги від США, на яку Україна розраховувала ще наприкінці 2023 року. Вона наголосила, що українська громада в США активно домагається підтримки, при цьому лідери та активісти регулярно звертаються до Конгресу, наголошуючи на необхідності негайного надання коштів.

Про це Оксана Маркарова повідомила у коментарі журналістам.

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Україні терміново необхідна фінансова підтримка

Маркарова зазначила, що це питання є вкрай важливим не лише для поточної боротьби, а й для загального настрою в Україні. Вона згадала, що всі українські офіційні особи, від президента до парламентарів, відвідуючи США, наголошують на терміновій необхідності підтримки та ухваленні рішення про виділення коштів.

"Ми, звичайно, дуже дипломатично нагадуємо, просимо, наполягаємо, але питання дуже насущне і воно було таким же насущним у грудні", — каже вона.

Заморожування російських активів

Маркарова також повідомила, що конфісковані кошти від вилучення заморожених активів Росії по всьому світу не повинні розглядатися як другорядний план для України, стверджує Маркарова, додаючи, що це є ключовим елементом основної стратегії. Значним прогресом сьогодні є те, що фінансові міністри країн Групи Семи активно обговорюють ці питання.

"Переговори про конфіскацію заморожених активів Росії у світі та їх передачу Україні зараз проходять дуже активно, і це важливий момент. Я не хочу робити припущень або планувати, але буду здивована, якщо це питання вирішиться протягом місяця. Враховуючи таке жваве обговорення, яке почалося нещодавно , ми можемо очікувати на швидке розв'язання цього питання", — зазначила посол Оксана Маркарова.

Нагадаємо, раніше в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про неможливість надання нової військової допомоги Україні до її затвердження американським Конгресом. Там вказують на те, що США надали Україні останній пакет військової допомоги перед новим роком, і поки що грошей більше немає.

Також ми писали, що Пентагон має всі формальні повноваження для виділення військової допомоги Україні в розмірі 4,2 млрд доларів. Однак остаточне рішення залишається за американським Конгресом, тому що без його ухвали Пентагон не може передати гроші країні, яка перебуває в стані війни.