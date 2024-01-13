Конгрессмен Джон Гараменди настаивает на предоставлении помощи Украине

Конгрессмен Джон Гараменди. Фото: nara.getarchive.net

Американцам следует испытывать стыд за недостаточную поддержку Украины, особенно если финансовая помощь не будет оказана своевременно. В настоящее время критически важно обеспечить финансирование Украины, чтобы украинское правительство могло продолжать функционировать и получать необходимое военное снаряжение для продолжения сопротивления.

Об этом заявил конгрессмен Джон Гараменди.

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Главная цель США — предоставить Украине помощь

Конгрессмен сообщил, что Палата представителей находится под контролем группы экстремистов, которые не понимают роли Америки в этот критический момент и не осознают необходимость поддержки Украины. Проигрыш в этой ситуации, по его словам, будет стыдом для Америки, особенно учитывая, что США имеют необходимые средства и возможности для помощи.

Гараменди подчеркнул, что блокирование финансирования и использование Украины как инструмента в политических играх – это неправильно и вредно как для Украины, так и для США.

"Вопрос Украины должен быть приоритетным, несмотря на глобальные миграционные проблемы, и указал на неправомерное использование республиканцами украинского вопроса в связи с иммиграционной политикой", — говорит он.

Напомним, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине до ее утверждения американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.

Также мы писали, что у Пентагона есть все формальные полномочия для выделения военной помощи Украине в размере 4,2 млрд долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.