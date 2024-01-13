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Конгресмен Джон Гараменді наполягає на наданні допомоги Україні

13 січня 2024 16:10
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Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Конгресмен Джон Гараменді наполягає на наданні допомоги Україні
Конгресмен Джон Гараменді. Фото: nara.getarchive.net
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Американцям слід відчувати сором за недостатню підтримку України, особливо якщо фінансова допомога не буде надано своєчасно. Нині критично важливо забезпечити фінансування України, щоб український уряд міг продовжувати функціонувати та отримувати необхідне військове спорядження для продовження опору.

Про це заявив конгресмен Джон Гараменді.

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Головна мета США — надати Україні допомогу

Конгресмен повідомив, що Палата представників перебуває під контролем групи екстремістів, які не розуміють ролі Америки у цей критичний момент та не усвідомлюють потреби підтримки України. Програш у цій ситуації, за його словами, буде соромом для Америки, особливо з огляду на те, що США мають необхідні кошти та можливості для допомоги.

Гараменді наголосив, що блокування фінансування та використання України як інструменту в політичних іграх – це неправильно та шкідливо як для України, так і для США.

"Питання України має бути пріоритетним, попри глобальні міграційні проблеми, і вказало на неправомірне використання республіканцями українського питання у зв'язку з імміграційною політикою", — говорить він.

Нагадаємо, раніше в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про неможливість надання нової військової допомоги Україні до її затвердження американським Конгресом. Там вказують на те, що США надали Україні останній пакет військової допомоги перед новим роком, і поки що грошей більше немає.

Також ми писали, що Пентагон має всі формальні повноваження для виділення військової допомоги Україні в розмірі 4,2 млрд доларів. Однак остаточне рішення залишається за американським Конгресом, тому що без його ухвали Пентагон не може передати гроші країні, яка перебуває в стані війни.

США
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
гроші
Україна
політики
війна в Україні

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