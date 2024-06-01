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Повреждения оборудования на двух ГЭС критические — в Укргидроэнерго рассказали об атаке России

1 июня 2024 14:12
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Повреждения оборудования критические — Укргидроэнерго рассказали об атаке России
Последствия удара. Фото: Укргидроэнерго
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Российские оккупанты этой ночью атаковали гидроэлектростанции Укргидроэнерго. Враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины. Под ударом также оказались две гидроэлектростанции.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидроэнерго в субботу, 1 июня.

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"Очередная крайне трудная ночь для украинской энергетики. Также есть попадание в инфраструктуру рядом со станциями", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки есть критические повреждения оборудования.

Гидроэнергетики работают над ликвидацией последствий.

Также в Укргидроэнерго добавили, что с начала полномасштабного вторжения Россией была уничтожена Каховская ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

Также мы писали, что россияне попали в три объекта критической инфраструктуры во Львове, на одном из них пострадали четыре человека.

Добавим, сразу четыре российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 1 июня. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, оккупанты продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.

война в Украине
энергетика
атака
Укргидроенерго

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