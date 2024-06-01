Пошкодження обладнання критичні — Укргідроенерго розповіли про атаку Росії

Наслідки удару. Фото: Укргідроенерго

Російські окупанти цієї ночі атакували гідроелектростанції Укргідроенерго. Ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України. Під ударом також опинились дві гідроелектростанції.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго у суботу, 1 червня.

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Атака на об'єкти Укргідроенерго

"Чергова вкрай важка ніч для української енергетики. Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями", — йдеться в повідмленні.

Зазначається, що внаслідок атаки є критичні пошкодження обладнання.

Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків.

Також в Укргідроенерго додали, що з початку повномасштабного вторгнення Росією було знищено Каховську ГЕС, випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго.

Нагадаємо, у ніч з 31 травня на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль.

Також ми писали, що росіяни влучили у три об'єкти критичної інфраструктури у Львові, на одному із них постраждало четверо осіб.

Додамо, одразу чотири російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 1 червня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів.