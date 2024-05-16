Чиновник Кабмина скрыл от налоговой имущество в Дубае на 331 тыс. долларов, — "Схемы"

Глава департамента гуманитарной и социальной политики Кабинета министров и член антикоррупционной правительственной группы Виталий Коблош. Фото: my.ua

Глава департамента гуманитарной и социальной политики Кабмина и член антикоррупционной правительственной группы Виталий Коблош не задекларировал драгоценное имущество в Дубае. Речь идет о гостиничном номере жены стоимостью 331 000 долларов.

Об этом сообщают "Схемы" в четверг, 16 мая.

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Журналисты обнаружили, что супруга чиновника Наталья приобрела один из самых больших номеров в отеле Wyndham Dubai Marina в 2018 году. В местном земельном реестре говорится, что это имущество до сих пор принадлежит ему.

Коблош назвал информацию о гостиничном номере жены "провокацией". Он заявил, что впервые об этом слышит.

В расследовании говорится, что супруги работают в государственных учреждениях более 15 лет. Наталья Коблош — заведующая отделом женской консультации института педиатрии в Киеве. В 2018 году, когда у семьи появилась недвижимость в Дубае на сумму 331 000 долларов, Коблоши вместе задекларировали доход, составлявший лишь 15% стоимости этого имущества.

Отель Wyndham Dubai Marina. Фото: "Схемы"

Имущество жены чиновника Кабмина. Фото: "Схемы"

Известно, что именно в этой гостинице во время служебной командировки в Дубай в октябре 2021 года останавливался Виталий Коблош, посещая в составе украинской делегации всемирную выставку "Экспо".

Информация о пребывании Коблоша в отеле. Фото: "Схемы"

Декларации Коблоша

В Кабмине Коблош возглавляет департамент гуманитарной и социальной политики почти десять лет. Его задача — подготовка правительственных постановлений, в частности, по вопросам образования и здравоохранения.

В 2020 году он стал членом группы, оценивающей коррупционные риски в Кабмине. Однако, согласно декларациям должностного лица с 2018 года и дальше, отсутствует какая-либо информация о недвижимости его семьи в Объединенных Арабских Эмиратах.

Инвестиционные компании из Эмиратов указывают на номера в отеле Wyndham Dubai Marina как пример успешного вложения, которое может приносить доход с аренды до 10% в год. В расследовании отмечается, если семья сдавала эту недвижимость в аренду, то чиновник должен был бы указать этот доход в своей декларации.

За недекларирование имущества на сумму свыше 331 000 долларов чиновнику может угрожать уголовная ответственность.

"В случае этих 331 000 долларов, очевидно, что это сумма, которая предусматривает до 2 лет лишения свободы. Недостаточно просто сказать: "Я не знал". Нужно как минимум будет предоставлять письменное объяснение", — говорит юрист "Центра противодействия коррупции" Вадим Валько.

Связи Коблоша с пророссийскими политиками

Журналисты выяснили, что Коблош ранее работал на пророссийских политиков.

В 2005-2006 годах он был штатным помощником депутата от "Партии регионов" Владимира Сивковича, которого сейчас подозревают в государственной измене, а во время Революции Достоинства — главным консультантом отдела реформирования социальной сферы Администрации Виктора Януковича.

"С тех пор, как Коблош работал на прокремлевских политиков, его дела пошли вверх: он возглавил департамент в правительстве и начал жить на широкую ногу, пользуется квартирами на Печерске и декларирует сотни тысяч долларов сбережений", — говорится в расследовании.

Напомним, руководитель "гаража КГГА" в 2009 году приобрел 16 квартир площадью более двух тысяч квадратных метров в Дубае. Ни в одной из деклараций за последние три года, которые в этом году подал Рахматулин, нет упоминаний о его дубайских активах.

Также глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию в США, которой владеет его жена. Предприятие является владельцем квартиры в Майами, которая стоит более 12 миллионов гривен.