Посадовець Кабміну приховав від податкової майно в Дубаї на 331 тис. доларів, — "Схеми"

Очільник департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабінету Міністрів і член антикорупційної урядової групи Віталій Коблош. Фото: my.ua

Очільник департаменту гуманітарної та соціальної політики Кабміну та член антикорупційної урядової групи Віталій Коблош не задекларував дорогоцінне майно в Дубаї. Йдеться про готельний номер дружини вартістю 331 000 доларів.

Про це повідомляють "Схеми" у четвер, 16 травня.

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Журналісти виявили, що дружина урядовця Наталія придбала один із найбільших номерів у готелі Wyndham Dubai Marina у 2018 році. У місцевому земельному реєстрі йдеться, що це майно досі належить їй.

Коблош назвав інформацію про готельний номер дружини "провокацією". Він заявив, що вперше про це чує.

У розслідуванні йдеться, що подружжя працює у державних установах понад 15 років. Наталія Коблош є завідувачкою відділу жіночої консультації інституту педіатрії у Києві. У 2018 році, коли у родини з'явилася нерухомість у Дубаї на суму 331 000 доларів, Коблоші разом задекларували дохід, який становив лише 15% вартості цього майна.

Готель Wyndham Dubai Marina. Фото: "Схеми"

Майно дружини посадовця Кабміну. Фото: "Схеми"

Відомо, що саме в цьому готелі під час службового відрядження до Дубаю у жовтні 2021 року зупинявся Віталій Коблош, коли відвідував у складі української делегації всесвітню виставку "Експо".

Інформація про перебування Коблоша в готелі. Фото: "Схеми"

Декларації Коблоша

У Кабміні Коблош очолює департамент гуманітарної та соціальної політики майже протягом десяти років. Його завдання — підготовка урядових постанов, зокрема, з питань освіти та охорони здоровʼя.

У 2020 році він став членом групи, що оцінює корупційні ризики у Кабміні. Проте, згідно з деклараціями посадовця з 2018 року і далі, відсутня будь-яка інформація про нерухомість його родини в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Інвестиційні компанії з Еміратів вказують на номери у готелі Wyndham Dubai Marina як приклад успішного вкладення, яке може приносити дохід з оренди до 10% на рік. У розслідуванні наголошується, якщо родина здавала цю нерухомість в оренду, то посадовець мав би зазначити цей дохід у своїй декларації.

За недекларування майна на суму понад 331 000 доларів урядовцю може загрожувати кримінальна відповідальність.

"У разі цих 331 000 доларів, очевидно, що це сума, яка передбачає до двох років позбавлення волі. Недостатньо просто сказати: "Я не знав". Потрібно як мінімум буде надавати письмове пояснення", — каже юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валько.

Зв'язки Коблоша з проросійськими політиками

Журналісти з'ясували, що Коблош раніше працював на проросійських політиків.

У 2005-2006 роках він був штатним помічником депутата від "Партії регіонів" Володимира Сівковича, якого нині підозрюють у державній зраді, а під час Революції Гідності — головним консультантом відділу реформування соціальної сфери Адміністрації Віктора Януковича.

"Відтоді, як Коблош працював на прокремлівських політиків, його справи пішли вгору: він очолив департамент в уряді та почав жити на широку ногу, користується квартирами на Печерську та декларує сотні тисяч доларів заощаджень", — йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, керівник "гаражу КМДА" у 2009 році придбав 16 квартир площею понад дві тисячі квадратних метрів у Дубаї. У жодній з декларацій за останні три роки, які цьогоріч подав Рахматулін, немає згадок про його дубайські активи.

Також голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію у США, якою володіє його дружина. Підприємство є власником квартири у Маямі, що коштує понад 12 мільйонів гривень.