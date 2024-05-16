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Керівник "гаражу КМДА" Рахматулін має 16 квартир у Дубаї

16 травня 2024 20:58
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Рахматуллін має 2 000 квадратних метрів у Дубаї
Керівник "гаражу КМДА" Дмитро Рахматулін. Фото: скриншот Контактний центр 1551
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Керівник "гаражу КМДА" у 2009 році придбав 16 квартир площею понад дві тисячі квадратних метрів у Дубаї. У жодній з декларацій за останні три роки, які цьогоріч подав Рахматулін, немає згадок про його дубайські активи.

Про це пише редакція Радіо Свобода у четвер, 16 травня.

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Рахматулін має 16 "віртуальних" квартир у Дубаї

У 2009 році директор комунального автотранспортного підприємства столичної мерії Дмитро Рахматулін придбав нерухомість на узбережжі Дубаю, поруч з островом Джебель.

"У дубайському реєстрі вказані права власності Рахматуліна на 16 квартир у хмарочосі Ferretti Luxury Beach Residence сукупною площею 2,255 квадратних метрів — це як два басейни олімпійського стандарту. Втім, від 2009 року будівлю так і не звели", — йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми".

Керівник "гаражу КМДА" Рахматулін має 16 квартир у Дубаї - фото 1
"Віртуальні" квартири Рахматуліна у Дубаї. Фото: Радіо Свобода

До журналістів проєкту Dubai Unlocked потрапили транзакції згідно з якими, "віртуальні" квартири Рахматуліна коштували 14,5 мільйона доларів. На кінець минулого року сума купівлі цих квартир сягає пів мільярда гривень.

Де Рахматулін взяв стільки грошей

На різних посадах в столиці Рахматулін з 2015 року. Наразі він працює керівником "гаражу КМДА". Із 2018 року і донедавна він керував інспекцією з паркування у Києві.

"У рік вкладення коштів у незбудовані квартири Рахматулін перебував у неназваному закордонному відрядженні, яке тривало з 2006-го до 2015 року, згідно з його публічною біографією", — йдеться у повідомленні.

У відповідь на запит "Схем" Рахматулін сказав, що у той період працював в арабо-африканському регіоні на приватні компанії як керівник. Та не став детально пояснювати, що трапилось з його інвестиціями в дубайську нерухомість. 

Цікаво, що у жодній із декларацій за останні три роки, які цьогоріч подав Рахматулін, немає згадок про його дубайські активи. Та й сам посадовець каже, що не має 16 квартир у Дубаї і у нього відсутні об’єкти незавершеного будівництва чи інвестиції, що підлягають декларуванню.

Нагадаємо, що голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію у США, якою володіє його дружина. Підприємство є власником квартири у Маямі, що коштує понад 12 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що Ірина Кіпер, дружина очільника Одеської обласної державної адміністрації, активно інвестує в туристичний бізнес. Зокрема, жінка володіє базою відпочинку в Буковелі та продовжує її розвивати навіть під час війни.  

декларація
нерухомість
КМДА
Дубай
розслідування

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