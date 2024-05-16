Рахматуллин имеет 2 000 квадратных метров в Дубае.

Руководитель "гаража КГГА" Дмитрий Рахматулин. Фото: скриншот Контактный центр 1551

Руководитель "гаража КГГА" в 2009 году приобрел 16 квартир площадью более двух тысяч квадратных метров в Дубае. Ни в одной из деклараций за последние три года, которые в этом году подал Рахматулин, нет упоминаний о его дубайских активах.

Об этом пишет редакция Радио Свобода в четверг, 16 мая.

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Рахматулин имеет 16 "виртуальных" квартир в Дубае.

В 2009 году директор коммунального автотранспортного предприятия столичной мэрии Дмитрий Рахматулин приобрел недвижимость на побережье Дубая, рядом с островом Джебель.

"В дубайском реестре указаны права собственности Рахматулина на 16 квартир в небоскребе Ferretti Luxury Beach Residence совокупной площадью 2,255 квадратных метров— это как два бассейна олимпийского стандарта. Впрочем, от 2009 года здание так и не построили" , — говорится. Схемы».

"Виртуальные" квартиры Рахматуллина в Дубае. Фото: Радио Свобода

К журналистам проекта Dubai Unlocked попали транзакции, согласно которым "виртуальные" квартиры Рахматулина стоили $14,5 миллионов. К концу прошлого года сумма покупки этих квартир достигает полумиллиарда гривен.

Де Рахматулин взял столько денег

На разных должностях в столице Рахматулин – с 2015 года. Сейчас он работает руководителем "гаража КГГА. С 2018 года и недавно он руководил инспекцией по парковке в Киеве.

"В год вложения средств в несооруженные квартиры Рахматулин находился в неназванной заграничной командировке, которая длилась с 2006-го по 2015 год, согласно его публичной биографии", — говорится в сообщении.

В ответ на запрос Схем Рахматулин сказал, что в тот период работал в арабо-африканском регионе на частные компании, как руководитель. Но не стал подробно объяснять, что случилось с его инвестициями в дубайскую недвижимость.

Интересно, что ни в одной из деклараций за последние три года, которые в этом году подал Рахматулин, нет упоминаний о его дубайских активах. Да и само должностное лицо говорит, что не имеет 16 квартир в Дубае и у него отсутствуют объекты незавершенного строительства или инвестиции, подлежащие декларированию.

Напомним, что глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию в США , которой владеет его жена. Предприятие является владельцем квартиры в Майами, которая стоит более 12 миллионов гривен.

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