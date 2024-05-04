Мати посадовця СБУ володіє елітною нерухомістю на понад 16 млн грн — розслідування

Майже добудований будинок мати посадовця СБУ у котеджному містечку Рославичі. Фото: Слідство.Інфо

Мати посадовця Служби безпеки України Анатолія Лойфа, який очолює підрозділ, що займається економічними питаннями, володіє елітною нерухомістю у столиці та передмісті на суму понад 16 мільйонів гривень. Водночас вона мешкає на Закарпатті та працює у коледжі.

Про це йдеться в розслідування "Слідство.Інфо".

Читайте також:

Нерухомість матері посадовця СБУ

Анатолій Лойф є працівником СБУ, призначений на посаду, яку раніше обіймав Артем Шила — колишній керівник "бізнес-підрозділу" спецслужби. Згадок про Лойфа майже немає у мережі, а його декларація про майно залишається закритою, тому не можна дізнатися, яким майном володіє або користується цей співробітник.

Анатолій Лойф. Фото: Слідство.Інфо

Журналісти виявили, що Лойф не має жодного зареєстрованого на себе майна. Однак його мати, яка працює викладачкою французької та латинської мов у невеликому місті Берегове, що на Закарпатті, володіє елітною нерухомістю.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в України у червні 2023 року мати посадовця придбала дві земельні ділянки у котеджному містечку Рославичі, розташованому менш ніж за 30 хвилин їзди від Києва. На цих земельних ділянках вже майже завершено будівництво котеджу.

Майже добудований будинок мати посадовця СБУ у котеджному містечку Рославичі. Фото: Слідство.Інфо

Двоповерхові будинки без ремонту у цьому котеджному містечку продають від 235 тисяч доларів.

Ціна на будинок. Фото: Слідство.Інфо

Архітектор Олег Гречух оцінив вартість будівництва цього котеджу щонайменше у 150 тисяч доларів (приблизно 6 мільйонів гривень). Журналісти зазначили, що земельна ділянка під котеджем обійшлася матері посадовця СБУ у 270 тисяч гривень, загальна вартість цього об'єкту нерухомості може складати 6,2 млн грн.

Квартира у Києві

До того ж Ганна Лойф у березні 2020-го року придбала квартиру у столичному ЖК преміумкласу площею 155,6 кв. м.

Інформація про речове майно Ганни Лойф. Фото: Слідство.Інфо

У тому ж будинку зараз продається квартира майже такої ж площі з ремонтом за 850 тисяч доларів.

Ціна на квартиру. Фото: Слідство.Інфо

На сайті з продажу нерухомості зазначено, що у березні 2020 року середня ціна за квадратний метр без ремонту складала 2400 доларів. Таким чином, ринкова вартість цієї нерухомості на момент купівлі становила близько 370 тисяч доларів або майже 10,4 млн гривень.

Цю квартиру було записано у декларації за 2020 рік Григорія Лойфа — батька посадовця. Раніше він працював на Закарпатській митниці. У документі вказано, що квартира обійшлася Ганні Лойф всього за 3,9 млн гривень. Ціна, вказана у декларації, здається меншою в 2,5 рази, ніж ринкова.

У відповіді на запит щодо майна матері посадовця у СБУ заявляють, що мати Лойфа придбала лише землю під котеджем, а будівництво будинку фінансувала третя особа (ФОП) з метою подальшого продажу та розподілу прибутку.

Щодо квартири у столичному ЖК преміумкласу, в СБУ зазначають, що ціна у 3,9 млн була ринковою на момент купівлі. Мати посадовця могла придбати квартиру за рахунок продажу попередньої нерухомості, своїх заробітків та власних багаторічних заощаджень.

У той же час, батько Анатолія Лойфа, не включав до своєї декларації жодних заощаджень своїх або дружини у 2019 році.

Проте в декларації за 2020 рік вказано, що Ганна Лойф, як ФОП, заробила понад 1 мільйон гривень. Журналісти дійсно встановили, що такий ФОП існує і надає освітні послуги. Однак у відкритих джерелах відсутня інформація про репетиторку та її послуги.

Нагадаємо, раніше команда "Слідство.Інфо" провела аналіз декларації Іллі Вітюка і опублікувала розслідування стосовно його майна вартістю в мільйони, але в день публікації декларація несподівано зникла.

Пізніше виявилося, що журналісту Євгенію Шульгату намагалися вручити повістку представники Солом’янського ТЦК СП, діючи за вказівкою працівника силового відомства. Проте, коли журналіст почав записувати їхні дії на камеру, вони швидко пішли.