Мать чиновника СБУ владеет элитной недвижимостью на более 16 млн грн — расследование

Почти достроенный дом матери чиновника СБУ в коттеджном городке Рославичи. Фото: Слідство.Інфо

Мать чиновника Службы безопасности Украины Анатолия Лойфа, возглавляющего подразделение, занимающееся экономическими вопросами, владеет элитной недвижимостью в столице и пригороде на сумму более 16 миллионов гривен. В то же время она проживает на Закарпатье и работает в колледже.

Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо".

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Анатолий Лойф является работником СБУ, назначен на должность, которую ранее занимал Артем Шила — бывший руководитель "бизнес-подразделения" спецслужбы. Упоминаний о Лойфе почти нет в сети, а его декларация об имуществе остается закрытой, поэтому нельзя узнать, каким имуществом владеет или пользуется этот сотрудник.

Анатолий Лойф. Фото: Следствие.Инфо

Журналисты обнаружили, что у Лойфа нет ни одного зарегистрированного на себя имущества. Однако его мать, которая работает преподавательницей французского и латинского языков в небольшом городе Берегово на Закарпатье, владеет элитной недвижимостью.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину в июне 2023 года мать чиновника приобрела два земельных участка в коттеджном городке Рославичи, расположенном менее чем в 30 минутах езды от Киева. На этих земельных участках уже почти завершено строительство коттеджа.

Почти достроен дом чиновника СБУ в коттеджном городке Рославичи. Фото: Следствие.Инфо

Двухэтажные дома без ремонта в этом коттеджном городке продают от 235 тысяч долларов.

Цена на дом. Фото: Следствие.Инфо

Архитектор Олег Гречух оценил стоимость строительства этого коттеджа не менее 150 тысяч долларов (примерно 6 миллионов гривен). Журналисты отметили, что земельный участок под коттеджем обошлась матери чиновника СБУ в 270 тысяч гривен, общая стоимость этого объекта недвижимости может составлять 6,2 млн грн.

Квартира в Киеве

К тому же Анна Лойф в марте 2020-го года приобрела квартиру в столичном ЖК премиум-класса площадью 155,6 кв. м.

Информация о вещевом имуществе Анны Лойф. Фото: Следствие.Инфо

В том же здании сейчас продается квартира почти такой же площади с ремонтом за 850 тысяч долларов.

Цена на квартиру. Фото: Следствие.Инфо

На сайте по продаже недвижимости отмечено, что в марте 2020 года средняя цена за квадратный метр без ремонта составляла 2400 долларов. Таким образом, рыночная стоимость этой недвижимости на момент покупки составляла около 370 тысяч долларов или почти 10,4 млн гривен.

Эта квартира была записана в декларации за 2020 год Григория Лойфа — отца чиновника. Ранее он работал на Закарпатской таможне. В документе указано, что квартира обошлась Анне Лойф всего за 3,9 млн гривен. Цена, указанная в декларации, кажется меньше в 2,5 раза, чем рыночная.

В ответе на запрос по поводу имущества матери чиновника в СБУ заявляют, что мать Лойфа приобрела только землю под коттеджем, а строительство дома финансировало третье лицо (ФЛП) с целью дальнейшей продажи и распределения прибыли.

Относительно квартиры в столичном ЖК премиум-класса, в СБУ отмечают, что цена в 3,9 млн была рыночной на момент покупки. Мать чиновника могла приобрести квартиру за счет продажи предыдущей недвижимости, своих заработков и собственных многолетних сбережений.

В то же время отец Анатолия Лойфа не включал в свою декларацию никаких сбережений своих или жены в 2019 году.

Однако в декларации за 2020 год указано, что Анна Лойф, как ФЛП, заработала более 1 миллиона гривен. Журналисты действительно установили, что такой ФЛП существует и предоставляет образовательные услуги. Однако в открытых источниках отсутствует информация о репетиторе и ее услугах.

Напомним, ранее команда "Следствие.Инфо" провела анализ декларации Ильи Витюка и опубликовала расследование по его имуществу стоимостью в миллионы, но в день публикации декларация неожиданно исчезла.

Позже оказалось, что журналисту Евгению Шульгату пытались вручить повестку представители Соломенского ТЦК СП, действуя по указанию работника силового ведомства. Однако когда журналист начал записывать их действия на камеру, они быстро ушли.