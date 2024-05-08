Должность главы ЦПК Шабунина в армии оказалась фейковой, — СМИ

Глава ЦПК Виталий Шабунин. Фото: Виталий Шабунин/Facebook

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин оказался военным парамедиком. Как отмечается, это уже придуманная должность, чтобы уберечь активиста от прохождения реальной службы в ВСУ.

Об этом информирует издание "Закон и бизнес".

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Как отмечается, об этом стало известно из решения Днепровского райсуда Киева, рассматривающего уголовное дело, где фигурирует Шабунин. Там отмечено, что активист был отчислен из воинской части, где он якобы служил с начала войны, и был переведен боевым медиком взвода охраны.

При этом издание отметило, что командир этой воинской части заявил, что службу Шабунин не проходил. По подсчетам журналистов, это уже пятая "должность" Шабунина за время полномасштабной войны.

Как отмечает журналист-военный Владимир Бойко, получая ежемесячно около 50 тыс. гривен, на самом деле Шабунин нигде не служил. Теперь ГБР расследует два уголовных дела по активисту — за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК.

"Получив военный билет, уехал домой и даже не знает, где его часть находится. Тем не менее получает на банковскую карту в качестве стрелка ежемесячно 53 тыс. грн", — пишет Бойко.

В то же время о таких выплатах свидетельствует и декларация самого Шабунина.

Что предшествовало

Отметим, что ранее ГБР открыло против активиста уголовное производство по уклонению от военной службы. Как написал тогда в Facebook сам Шабунин, этому способствовал адвокат Ростислав Кравец.

Напомним, ранее Виталия Шабунина обвинили в уклонении от военной службы, в то же время он считает, что такие обвинения безосновательны.

Добавим, что журналисты обнаружили примерно 11 тысяч случаев, когда лица, обвиняемые в уголовных преступлениях, вступали в ряды Вооруженных сил, что приводило к приостановлению их судебных процессов.