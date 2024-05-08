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Посада глави ЦПК Шабуніна в армії виявилася фейковою, — ЗМІ

8 травня 2024 18:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Посада глави ЦПК Шабуніна в армії виявилася фейковою, — ЗМІ
Глава ЦПК Віталій Шабунін. Фото: Віталій Шабунін/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін виявився військовим парамедиком. Як зазначається, це вже вигадана посада, аби уберегти активіста від проходження реальної служби у ЗСУ.

Про це інформує видання "Закон і бізнес".

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Як зазначається, про це стало відомо з рішення Дніпровського райсуду Києва, який розглядає кримінальну справу, де фігурує Шабунін. Там зазначено, що активіста було відраховано з військової частини, де він нібито служив з початку війни, і був переведений бойовим медиком взводу охорони.

При цьому видання зауважило, що командир цієї військової частини заявляв, що службу Шабунін не проходив. За підрахунками журналістів, це вже п'ята "посада" Шабуніна за час повномасштабної війни.

Як зазначає журналіст-військовий Володимир Бойко, отримуючи щомісяця близько 50 тис. гривень, насправді Шабунін ніде не служив.  Тепер ДБР розслідує дві кримінальні справи щодо активіста — за ухилення від мобілізації та підробку документів НАЗК.

"Отримавши військовий квиток, поїхав додому і навіть не знає, де його частина розташована. Однак отримує на банківську картку як стрілець щомісяця 53 тис. грн", — пише Бойко.

Водночас про такі виплати свідчить і декларація самого Шабуніна.

Що передувало

Зазначимо, що раніше ДБР відкрило проти активіста кримінальне провадження за ухилення від військової служби. Як написав тоді у Facebook сам Шабунін, цьому сприяв адвокат Ростислав Кравець.

Нагадаємо, раніше Віталія Шабуніна звинуватили в ухиленні від військової служби, натомість він вважає, що такі звинувачення є безпідставними.

Додамо, що журналісти виявили приблизно 11 тисяч випадків, коли особи, звинувачені у кримінальних злочинах, вступали до лав Збройних сил, що призводило до призупинення їхніх судових процесів. 

скандал
ЗСУ
корупція
Україна
Кримінал

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