РФ несет значительные потери в Украине, но тупик играет в ее пользу — разведка США

Российский оккупант на фронте. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия понесла больше потерь, чем когда-либо после Второй мировой войны — 300 тысяч военных. Но она активно развивает производство арсенала дальнобойного ударного оружия и других средств.

Об этом говорится в обнародованном докладе разведывательного сообщества США.

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Оценка американской разведки

На первом этапе войны Москва имела амбиции полностью покорить Украину, однако эти планы не увенчались успехом, и Россия столкнулась со значительными потерями. Доклад констатирует, что Россия потеряла около 300 тысяч военнослужащих и много техники.

"Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны — около 300 000 среди личного состава, тысячи танков и другой бронетехники", — отмечается в документе.

Разведка США прогнозирует, что проблемы, такие, как истощение военнослужащих, недостаток личного состава и низкий моральный дух, продолжат быть проблемой для российской армии. Однако разведка отмечает, что текущая ситуация начинает играть в пользу России.

"Российская оборонная промышленность значительно наращивает производство арсенала дальнобойного ударного оружия, артиллерийских боеприпасов и других возможностей, позволяющих ей в случае необходимости вести длительную войну высокой интенсивности", — говорится в отчете.

В то же время Россия получает успехи в борьбе на поле боя и постепенно выигрывает от неопределенности по поводу международной помощи для Украины. Согласно отчету, Президент Владимир Путин, вероятно, считает, что его стратегия войны работает, а запросы на западную помощь для Украины ограничены, особенно в связи с другими конфликтами в мире.

Хотя разведка США утверждает, что России придется пережить "многолетнее восстановление после значительных потерь оборудования и персонала" в Украине, в отчете прогнозируется, что Москва, в конце концов, сможет преодолеть свои нынешние недостатки с помощью других средств.

Одной из сфер внимания является восстановление сухопутных сил. Соединенные Штаты заявили, что успешный набор военнослужащих России и увеличение расходов на оборону в конечном итоге покинут ее большую армию, чем она имеет сейчас, хотя она не обязательно будет лучше.

Но поскольку Москва работает над усовершенствованием своих более традиционных обычных сил, она будет больше зависеть от ядерного и космического потенциала для обеспечения стратегического сдерживания.

Напомним, что ранее в разведке США рассказали, как Китай помогает РФ в войне против Украины.

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