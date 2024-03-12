РФ несе значні втрати в Україні, але глухий кут грає на її користь — розвідка США

Російський окупант на фронті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія зазнала більше втрат, ніж будь-коли після Другої світової війни — 300 тисяч військових. Але вона активно розвиває виробництво арсеналу далекобійної ударної зброї та інших засобів.

Про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США.

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Оцінка американської розвідки

У першому етапі війни, Москва мала амбіції повністю підкорити Україну, проте ці плани не увінчалися успіхом, і Росія стикнулася зі значними втратами. Доповідь констатує, що Росія втратила близько 300 тисяч військовослужбовців та значну кількість техніки.

"Росія зазнала більших втрат, ніж будь-коли за період після Другої світової війни — близько 300 000 серед особового складу, тисячі танків та іншої бронетехніки", – зазначається у документі.

Розвідка США прогнозує, що проблеми, такі як виснаження військовослужбовців, нестача особового складу та низький моральний дух, продовжать бути проблемою для російської армії. Однак розвідка зауважує, що поточна ситуація починає грати на користь Росії.

"Російська оборонна промисловість значно нарощує виробництво арсеналу далекобійної ударної зброї, артилерійських боєприпасів та інших можливостей, які дозволять їй у разі необхідності вести тривалу війну високої інтенсивності", — йдеться у звіті.

У той же час, Росія отримує успіхи в боротьбі на полі бою і поступово виграє від невизначеності з приводу міжнародної допомоги для України. Згідно із звітом, Президент Володимир Путін ймовірно вважає, що його стратегія війни працює, а запити на західну допомогу для України обмежені, особливо у зв'язку з іншими конфліктами у світі.

Хоча розвідка США стверджує, що Росії доведеться пережити "багаторічне відновлення після значних втрат обладнання та персоналу" в Україні, у звіті прогнозується, що Москва зрештою зможе подолати свої нинішні недоліки за допомогою інших засобів.

Однією з сфер уваги є відновлення сухопутних сил. Сполучені Штати заявили, що успішний набір військовослужбовців Росії та збільшення витрат на оборону в кінцевому підсумку залишать її більшу армію, ніж вона має зараз, хоча вона не обов’язково буде кращою.

Але оскільки Москва працює над удосконаленням своїх більш традиційних звичайних сил, вона буде більше залежати від ядерного та космічного потенціалу для забезпечення стратегічного стримування.

Нагадаємо, що до цього у розвідці США розповіли, як Китай допомагає РФ у війні проти України.

Також ми писали про те, що РФ відправить окупантів у наступ без необхідної кількості зброї.