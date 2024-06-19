Во время хаджа в Мекку от жары умерли 550 мусульман

Хадж в Мекку. Фото: Reuters

Во время ежегодного мусульманского паломничества в Мекку в Саудовской Аравии погибли более 550 человек из-за аномальной жары. Температура воздуха в тени близ Большой мечети Мекки достигла +51,8 °C.

Об этом сообщило издание Reuters в среду, 19 июня.

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Среди погибших были 323 паломника из Египта, 60 из Иордании, 35 граждан Туниса и по меньшей мере 6 граждан Иордании. Другие страны, такие как Индонезия, Иран и Сенегал, также сообщали о гибели своих граждан.

Температура воздуха в тени около Большой мечети в Мекке достигла +51,8 °C. В общей сложности, в этом году около 1,8 миллиона мусульман совершают хадж — ежегодное паломничество в Мекку для религиозных обрядов. Хадж считается обязанностью мусульман. В этом году хадж продолжается с 14 по 19 июня.

За последние 30 лет давки, пожары в палатках и другие несчастные случаи привели к гибели сотен людей во время хаджа в Саудовскую Аравию.

Напомним, на Кипре около недели держится аномальная жара, достигнув более +40 °C. В результате теплового удара погибли два человека преклонного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее метеорологи Всемирной метеорологической организации во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года. Он должен принести похолодание.