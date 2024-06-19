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Понад пів тисячі мусульман померли від спеки під час хаджу до Мекки

19 червня 2024 16:32
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Бригадир Софія
редактор
Під час хаджу до Мекки від спеки померли 550 мусульман
Хадж до Мекки. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Під час щорічного мусульманського паломництва до Мекки, що у Саудівській Аравії, загинуло понад 550 людей через аномальну спеку. Температура повітря в тіні поблизу Великої мечеті Мекки сягнула +51,8 °C.

Про це повідомило видання Reuters у середу, 19 червня.

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Серед загиблих були 323 паломники з Єгипту, 60 з Йорданії, 35 громадян Тунісу та щонайменше 6 громадян Йорданії. Інші країни, такі як Індонезія, Іран та Сенегал, також повідомляли про загибель своїх громадян.

Температура повітря в тіні поблизу Великої мечеті у Мекки сягнула +51,8 °C. Загалом цьогоріч близько 1,8 мільйона мусульман здійснюють хадж — щорічне паломництво до Мекки для релігійних обрядів.  Хадж вважається обов’язком для мусульман. Цього року хадж триває з 14 по 19 червня.

За останні 30 років тисняви, пожежі в наметах та інші нещасні випадки призвели до загибелі сотень людей під час хаджу до Саудівської Аравії. 

Нагадаємо, на Кіпрі близько тижня тримається аномальна спека, сягнувши понад +40 °C. Внаслідок теплового удару загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні в важкому стані. 

Раніше метеорологи Всесвітньої метеорологічної організації у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен в кінці 2024 року. Він має принести похолодання.

Саудівська Аравія
смерть
аномальна спека
релігія
спека

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