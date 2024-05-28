У Києві 28 травня помер Мартиненко

Александр Мартыненко. Фото: Укринформ

В Украине во вторник, 28 мая, скончался основатель и глава информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Ему было 64 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Смерть Мартыненко

"Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник", — говорится в материале.

Там отметили, что новость будет дополнена по мере поступления новой информации.

Что известно о Мартыненко

В течение 1998-2001 годов Мартыненко работал пресс-секретарем президента Леонида Кучмы. Позже занимал должность секретаря Совета по информационной политике при президенте Украины и члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

С 2003 года возглавлял должность генерального директора агентства "Интерфакс-Украина".

Напомним, 28 мая во Львове на 84-м году жизни скончался видный украинский актер, народный артист Украины Богдан Козак. Пока причина смерти неизвестна.

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