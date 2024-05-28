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Умер основатель "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

28 мая 2024 16:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
У Києві 28 травня помер Мартиненко
Александр Мартыненко. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине во вторник, 28 мая, скончался основатель и глава информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Ему было 64 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Смерть Мартыненко

"Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник", — говорится в материале.

Там отметили, что новость будет дополнена по мере поступления новой информации.

Что известно о Мартыненко

В течение 1998-2001 годов Мартыненко работал пресс-секретарем президента Леонида Кучмы. Позже занимал должность секретаря Совета по информационной политике при президенте Украины и члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

С 2003 года возглавлял должность генерального директора агентства "Интерфакс-Украина".

Напомним, 28 мая во Львове на 84-м году жизни скончался видный украинский актер, народный артист Украины Богдан Козак. Пока причина смерти неизвестна.

Также мы писали, что 16 апреля внезапно скончался писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов.

Киев
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