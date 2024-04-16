Помер публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов

Дмитро Капранов. Фото: Радіо Свобода

В Україні у вівторок вранці, 16 квітня, раптово помер письменник та громадський діяч Дмитро Капранов. Наразі причина смерті невідома.

Про це повідомили на сторінці Братів Капранових у Facebook.

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Дмитро Капранов помер 16 квітня

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", — йдеться у повідомленні.

Наразі причина смерті не повідомляється.

Скриншот допису Братів Капранових

Зазначимо, що брати Дмитро та Віталій Капранови — це українські письменники, публіцисти та громадські діячі.

З початку повномасштабної війни зі зброєю в руках вони брали участь в боротьбі проти окупантів у Києві в лавах "Азову".

Брати Капранови. Фото: соцмережі

Нагадаємо, на фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він вирішив долучитися до Збройних сил України восени 2022 року.

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