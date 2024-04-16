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Помер публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов

16 апреля 2024 14:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Помер публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов
Дмитро Капранов. Фото: Радіо Свобода
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Україні у вівторок вранці, 16 квітня, раптово помер письменник та громадський діяч Дмитро Капранов. Наразі причина смерті невідома.

Про це повідомили на сторінці Братів Капранових у Facebook.

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"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", — йдеться у повідомленні.

Наразі причина смерті не повідомляється.

помер Капранов
Скриншот допису Братів Капранових

Зазначимо, що брати Дмитро та Віталій Капранови — це українські письменники, публіцисти та громадські діячі.

З початку повномасштабної війни зі зброєю в руках вони брали участь в боротьбі проти окупантів у Києві в лавах "Азову".

брати Капранови
Брати Капранови. Фото: соцмережі

Нагадаємо, на фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він вирішив долучитися до Збройних сил України восени 2022 року.

Також ми писали, що український військовий солдат-аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко загинув під час бойових дій на Донецькому напрямках.

Киев
смерть
писатели
похороны

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