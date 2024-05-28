У Києві 28 травня помер Мартиненко

Олександр Мартиненко. Фото: Укрінформ

В Україні у вівторок, 28 травня, помер засновник та голова інформаційного агенства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 64 роки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Смерть Мартиненка

"Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок", — йдеться у матеріалі.

Там зазначили, що новину буде доповнено в міру надходження нової інформації.

Що відомо про Мартиненка

Протягом 1998-2001 років Мартиненко працював прессекретарем президента Леоніда Кучми. Пізніше обіймав посаду секретаря Ради з питань інформаційної політики при президентові України та члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

З 2003 року очолював посаду генерального директора агентства "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 28 травня у Львові на 84-му році життя помер видатний український актор, народний артист України Богдан Козак. Наразі причина смерті невідома.

Також ми писали, що 16 квітня раптово помер письменник та громадський діяч Дмитро Капранов.