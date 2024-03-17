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Умер известный украинский политик Геннадий Москаль — что о нем известно

17 марта 2024 11:52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Умер известный украинский политик Геннадий Москаль — что о нем известно
Украинский политик Геннадий Москаль. Фото: znaj.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине в возрасте 73 лет после долгой болезни умер выдающийся политик и общественный деятель Геннадий Москаль. За свою жизнь политик занимал разные высокие должности.

Об этом сообщил народный депутат Украины Николай Княжицкий на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 марта.

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"После тяжелой болезни скончался Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнование родине. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым", — написал Княжицкий.

Москаль зарекомендовал себя как преданный служитель государства, занимав различные высокие должности на протяжении своей карьеры. Он был известен своим патриотизмом и талантом, особенно в период Революции Достоинства, когда активно поддерживал независимые СМИ, предупреждая о возможных угрозах и атаках.

В своей политической карьере Москаль проявил себя как яркую личность, успешно справляясь с обязанностями главы Закарпатской и Луганской областных государственных администраций, а также выступая в роли народного депутата Украины VI и VII созывов. 

Его вклад в борьбу с организованной преступностью и коррупцией, занимая должность первого заместителя председателя соответствующего комитета, оставил значительный след в истории страны.

Карьера Москаля была разнообразной: он принимал активное участие в политической жизни страны, входя в состав политической партии "Фронт Змін", а после ее объединения с партией "Батькивщина", продолжил работу в новом политическом формировании, заслужив место в его политическом совете.

Напомним, недавно умер 32-летний украинский блогер Юрий Ворожко. Он прославился в соцсети TikTok своими видео о помощи другим людям. 

Ранее умер звезда фильма "Капитан Марвел", актер Кеннет Митчелл 24 февраля 2024 года. У него было редкое заболевание.

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коррупция
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