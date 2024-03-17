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Помер відомий український політик Геннадій Москаль — що про нього відомо

17 березня 2024 11:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Помер відомий український політик Геннадій Москаль — що про нього відомо
Український політик Геннадій Москаль. Фото: znaj.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні у віці 73 років після тривалої хвороби помер видатний політик та громадський діяч Геннадій Москаль. За своє життя політик обіймав різні високі посади.

Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook у неділю, 17 березня.

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Що відомо про Геннадія Москаля

"Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна пам'ять. Співчуття батьківщині. Він обіймав багато державних посад, був справжнім патріотом та людиною талановитою", — написав Княжицький.

Москаль зарекомендував себе як відданий служитель держави, обіймаючи різні високі посади протягом своєї кар'єри. Він був відомий своїм патріотизмом і талантом, особливо в період Революції Гідності, коли активно підтримував незалежні ЗМІ, попереджаючи про можливі погрози та атаки.

У своїй політичній кар'єрі Москаль виявив себе як яскраву особистість, успішно виконуючи обов'язки голови Закарпатської та Луганської обласних державних адміністрацій, а також виступаючи в ролі народного депутата України VI та VII скликань.

Його внесок у боротьбу з організованою злочинністю та корупцією, обіймаючи посаду першого заступника голови відповідного комітету, залишив значний слід в історії країни.

Кар'єра Москаля була різноманітною: він брав активну участь у політичному житті країни, входячи до складу політичної партії "Фронт Змін", а після її об'єднання з партією "Батьківщина", продовжив роботу у новому політичному формуванні, заслуживши місце у його політичній раді.

Нагадаємо, нещодавно помер 32-річний український блогер Юрій Ворожко. Він прославився у соцмережі TikTok своїми відео про допомогу іншим людям.

Раніше помер зірка фільму "Капітан Марвел", актор Кеннет Мітчелл 24 лютого 2024 року. Він мав рідкісне захворювання.

смерть
українці
корупція
Україна
політики

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