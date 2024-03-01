Полтавскую область потрусило — украинцы могли ощутить землетрясение

Асфальт раскололся в результате землетрясения. Иллюстративное фото: REUTERS

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Полтавской области в пятницу, 1 марта. Его оценили в 3,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений.

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Землетрясение в Полтавской области 1 марта

Специалисты отметили, что землетрясение произошло на глубине 10 км, эпицентр которого находился в Решетиловском районе.

Эпицентр землетрясения в Решетиловском районе Полтавской области. Фото: скриншот

Землетрясение произошло до 02:22, его охарактеризовали как "чуть ощутимое". Однако толчки могли ощутить люди находившиеся в помещении в состоянии покоя.

Что известно о землетрясениях в Украине

Напомним, что землетрясение магнитудой 2,7 балла произошло в Черном море вблизи острова Змеиный в среду, 28 февраля. Специалисты отнесли его к едва ощутимым.

Также мы писали о землетрясении в Тернопольской области с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера 18 февраля. Землетрясение было зафиксировано Главным центром специального контроля.

Добавим, что в Закарпатской области тоже недавно произошло землетрясение. Сдвиг охватил площадь 10,5 гектаров.