Полтавську область потрусило — українці могли відчути землетрус
Сейсмологи зафіксували землетрус у Полтавській області в п'ятницю, 1 березня. Його оцінили в 3,6 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.
Землетрус у Полтавській області 1 березня
Фахівці зазначили, що землетрус стався на глибині 10 км, епіцентр якого був у Решетилівському районі.
Землетрус стався до 02:22, його схарактеризували як "ледве відчутний". Однак поштовхи могли відчути люди, які перебували в приміщенні у стані спокою.
Що відомо про землетруси в Україні
Нагадаємо, що землетрус магнітудою 2,7 бала стався в Чорному морі поблизу острова Зміїний у середу, 28 лютого. Фахівці віднесли його до ледве відчутних.
Також ми писали про землетрус у Тернопільській області з магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера 18 лютого. Землетрус був зафіксований Головним центром спеціального контролю.
Додамо, що в Закарпатській області теж нещодавно стався землетрус. Зсув ґрунту охопив площу 10,5 гектару.
Читайте Новини.LIVE!