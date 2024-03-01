Полтавську область потрусило — українці могли відчути землетрус

Асфальт розколовся внаслідок землетрусу. Ілюстративне фото: REUTERS

Сейсмологи зафіксували землетрус у Полтавській області в п'ятницю, 1 березня. Його оцінили в 3,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

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Землетрус у Полтавській області 1 березня

Фахівці зазначили, що землетрус стався на глибині 10 км, епіцентр якого був у Решетилівському районі.

Епіцентр землетрусу в Решетилівському районі Полтавської області. Фото: скриншот

Землетрус стався до 02:22, його схарактеризували як "ледве відчутний". Однак поштовхи могли відчути люди, які перебували в приміщенні у стані спокою.

Що відомо про землетруси в Україні

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 2,7 бала стався в Чорному морі поблизу острова Зміїний у середу, 28 лютого. Фахівці віднесли його до ледве відчутних.

Також ми писали про землетрус у Тернопільській області з магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера 18 лютого. Землетрус був зафіксований Головним центром спеціального контролю.

Додамо, що в Закарпатській області теж нещодавно стався землетрус. Зсув ґрунту охопив площу 10,5 гектару.