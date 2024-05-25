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Польше невыгодно, чтобы на западе Украины открылся аэропорт — что ожидает авиаотрасль

25 мая 2024 06:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Откроют ли в Украине аэропорты – мнение эксперта
Аэропорт во Львове. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время войны в Украине воздушное пространство для пассажирских перевозок закрыто. Украинцы пользуются аэропортами соседних государств, в том числе Польши. Это позволило многим аэропортам существенно нарастить пассажиропоток, и такая ситуация выгодна для них.

Учитывая это, заинтересована ли Польша в том, чтобы на западе Украины смог открыться аэропорт, Новини.LIVE рассказал авиаэксперт Богдан Долинце.

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"Если говорить о пассажирских перевозках, то одну из самых больших выгод, с точки зрения закрытия украинского авиационного пространства, получили соседние страны — аэропорты Румынии, Молдовы. И самый большой пассажиропоток получили аэропорты Польши. Понятно, что открытие аэропортов в Украине приведет к падению объемов, которые есть там на сегодняшний день", — сказал авиаэксперт.

авиаэксперт Долинце
Авиаэксперт Богдан Долинце. Фото: Скриншот

В качестве примера он привел ситуацию 2014 года, когда за счет прекращения авиаперевозок между Украиной и Россией за несколько лет аэропорт Минска вырос вдвое. Похожая ситуация сейчас с аэропортами Польши и увеличением пассажиропотока из Украины в Варшаве.

"Но должны понимать, что здесь работает синергетический эффект. То есть с одной стороны появится возможность для польских авиаперевозчиков выполнять рейсы в Украину, поэтому кроме самих аэропортов развитие получают сами авиаперевозчики. Украинские авиакомпании и Польские смогут использовать эту возможность для того, чтобы зарабатывать и развиваться", — подытожил эксперт.

Напомним, в интервью Новости.LIVE депутат ВР Владимир Крейденко отметил, что открытие аэропорта в городе Ужгород нуждается в инвестициях в сотни миллионов долларов на его модернизацию. Ведь из этого аэропорта могут вылетать и садиться не все типы самолетов.

авиарейсы
аэропорты
Львов
самолеты

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