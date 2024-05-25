Чи відкриють в Україні аеропорти - думка експерта

Аеропорт у Львові. Фото: з відкритих джерел

Під час війни в Україні повітряний простір для пасажирських перевезень закритий. Українці користуються аеропортами сусідніх держав, зокрема і Польщі. Це дозволило багатьом аеропортам суттєво наростити пасажиропотік, і така ситуація є вигідною для них.

Зважаючи на це, чи зацікавлена Польща в тому, щоб на заході України зміг відкритися аеропорт, Новини.LIVE розповів авіаексперт Богдан Долінце.

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"Якщо говорити про пасажирські перевезення, то одну з найбільших вигод з погляду закриття українського авіаційного простору отримали сусідні країни — аеропорти Румунії, Молдови. І найбільший пасажиропотік отримали аеропорти Польщі. Зрозуміло, що відкриття аеропортів в Україні призведе до падіння об'ємів, які є там на сьогодні", — сказав авіаексперт.

Авіаексперт Богдан Долінце. Фото: Скриншот

Як приклад, він навів ситуацію 2014 року, коли за рахунок припинення авіаперевезень між Україною та Росією за декілька років аеропорт Мінська виріс удвічі. Схожа ситуація тепер з аеропортами Польщі і збільшенням пасажиропотоку з України у Варшаві.

"Але маємо розуміти, що тут працює синергетичний ефект. Тобто з одного боку з'явиться можливість для польських авіаперевізників виконувати рейси до України, тому крім самих аеропортів розвиток отримують самі авіаперевізники. Українські авіакомпанії і Польські зможуть використати цю можливість для того, щоб заробляти і розвиватися", — підсумував експерт.

Нагадаємо, в інтервʼю Новини.LIVE депутат ВР Володимир Крейденко зазначив, що відкриття аеропорту в місті Ужгород потребує інвестицій у сотні мільйонів доларів на його модернізацію. Адже наразі з цього аеропорту можуть вилітати та сідати не всі типи літаків.