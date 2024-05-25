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Польщі невигідно, щоб на заході України відкрився аеропорт — що очікує авіагалузь

25 травня 2024 06:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи відкриють в Україні аеропорти - думка експерта
Аеропорт у Львові. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час війни в Україні повітряний простір для пасажирських перевезень закритий. Українці користуються аеропортами сусідніх держав, зокрема і Польщі. Це дозволило багатьом аеропортам суттєво наростити пасажиропотік, і така ситуація є вигідною для них. 

Зважаючи на це, чи зацікавлена Польща в тому, щоб на заході України зміг відкритися аеропорт, Новини.LIVE розповів авіаексперт Богдан Долінце. 

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"Якщо говорити про пасажирські перевезення, то одну з найбільших вигод з погляду закриття українського авіаційного простору отримали сусідні країни — аеропорти Румунії, Молдови. І найбільший пасажиропотік отримали аеропорти Польщі. Зрозуміло, що відкриття аеропортів в Україні призведе до падіння об'ємів, які є там на сьогодні", — сказав авіаексперт. 

авіаексперт Долінце
Авіаексперт Богдан Долінце. Фото: Скриншот 

Як приклад, він навів ситуацію 2014 року, коли за рахунок припинення авіаперевезень між Україною та Росією за декілька років аеропорт Мінська виріс удвічі. Схожа ситуація тепер з аеропортами Польщі і збільшенням пасажиропотоку з України у Варшаві. 

"Але маємо розуміти, що тут працює синергетичний ефект. Тобто з одного боку з'явиться можливість для польських авіаперевізників виконувати рейси до України, тому крім самих аеропортів розвиток отримують самі авіаперевізники. Українські авіакомпанії і Польські зможуть використати цю можливість для того, щоб заробляти і розвиватися", — підсумував експерт. 

Нагадаємо,  в інтервʼю Новини.LIVE  депутат ВР Володимир Крейденко зазначив, що відкриття аеропорту в місті Ужгород потребує інвестицій у сотні мільйонів доларів на його модернізацію. Адже наразі з цього аеропорту можуть вилітати та сідати не всі типи літаків.

авіарейси
аеропорти
Львів
літаки

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