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Польша рассказала НАТО о деталях нарушения воздушного пространства российской ракетой

26 марта 2024 07:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Польша рассказала НАТО о деталях нарушения воздушного пространства российской ракетой
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во время массированной атаки России по Украине в воскресенье, 24 марта, одна из ракет залетела в Польшу. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский обсудил инцидент с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.

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В ходе разговора Сикорский проинформировал Столтенберга о деталях нарушения воздушного пространства российской крылатой ракетой и процедурах, примененных в связи с инцидентом.

Он отметил, что это очередной случай, когда действия России угрожают также безопасности стран-членов Альянса.

Также чиновники обсудили пути и способы усиления безопасности воздушного пространства Польши и других членов НАТО.

Кроме того, речь шла о предстоящей встрече министров иностранных дел стран, которая будет посвящена подготовке к июльскому саммиту в Вашингтоне.

Напомним, во время утренней массированной атаки по Украине российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. В течение всего времени воздушную цель наблюдали военные радиолокационные системы.

Также мы писали, что в МИД Польши требовали объяснений от России по поводу нарушения ее воздушного пространства ракетой.

Польша
НАТО
МИД
Йенс Столтенберг
ракеты
война в Украине
Россия

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