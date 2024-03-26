Польша рассказала НАТО о деталях нарушения воздушного пространства российской ракетой

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: EPA

Во время массированной атаки России по Украине в воскресенье, 24 марта, одна из ракет залетела в Польшу. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский обсудил инцидент с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.

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Today, FM @sikorskiradek held a phone call 📞 with @NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which he briefed the SG on the details of yesterday’s violation of 🇵🇱 airspace by a Russian cruise missile. pic.twitter.com/pCAf3eazsi — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) March 25, 2024

Ракета РФ залетела в Польшу

В ходе разговора Сикорский проинформировал Столтенберга о деталях нарушения воздушного пространства российской крылатой ракетой и процедурах, примененных в связи с инцидентом.

Он отметил, что это очередной случай, когда действия России угрожают также безопасности стран-членов Альянса.

Также чиновники обсудили пути и способы усиления безопасности воздушного пространства Польши и других членов НАТО.

Кроме того, речь шла о предстоящей встрече министров иностранных дел стран, которая будет посвящена подготовке к июльскому саммиту в Вашингтоне.

Напомним, во время утренней массированной атаки по Украине российская ракета пробыла в воздушном пространстве Польши 39 секунд. В течение всего времени воздушную цель наблюдали военные радиолокационные системы.

Также мы писали, что в МИД Польши требовали объяснений от России по поводу нарушения ее воздушного пространства ракетой.